76ers ignora campanha e mantém planos para Joel Embiid e Paul George

O Philadelphia 76ers não esconde que vai ter uma postura precavida com Joel Embiid e Paul George durante a temporada. Mas esse era o plano antes do início das partidas. A equipe só venceu dois dos primeiros 12 jogos da campanha e, assim, já começa a ficar longe do topo do Leste. Dá para manter o cuidado com os astros diante da pressão da classificação? Segundo Tim Bontemps, da ESPN, a franquia segue apostando que sim.

“A situação da equipe, certamente, poderia ser melhor na classificação. Mas o que ouvi é que isso não mudou os planos de longo prazo sobre a gestão da disponibilidade dos seus atletas. O time está pior do que o esperado, mas o objetivo segue firme. Joel e Paul têm que ‘sobreviver’ à temporada regular e, com isso, estarem prontos para competir nos playoffs”, revelou o jornalista.

Hoje, o Sixers tem o segundo pior recorde do Leste e da NBA. Só o Toronto Raptors, por enquanto, registra pior campanha. Embiid disputou apenas dois de 12 jogos, enquanto George participou de seis. Para piorar, o jovem Tyrese Maxey se contundiu e está fora. Esse cenário sinaliza vários problemas, mas a situação do resto da conferência Leste motiva a sequência do plano.

“O fato de que, apesar do péssimo início, a equipe só está a quatro jogos do sexto lugar do Leste ajuda a manter o plano. No Oeste, por exemplo, estaria a uma distância muito maior da classificação direta. Além disso, a equipe tem oito partidas antes do próximo back-to-back. É uma boa chance de Joel e Paul ganharem ritmo e, com isso, criarem entrosamento”, projetou o experiente repórter.

Direção certa

Joel Embiid e Paul George estiveram em quadra juntos sem restrição de minutos para o 76ers pela primeira vez nessa sexta-feira. Mas o resultado foi bem ruim. Para começar, o time perdeu para o Orlando Magic marcando só 86 pontos. Os astros só fizeram nove cestas de quadra em 30 arremessos, somando 33 pontos. Apesar disso, do ponto de vista individual, o pivô viu a atuação com otimismo.

“É comum que precise de uns três ou quatro jogos para voltar a me sentir como gosto. Então, dei um passo na direção certa hoje. A verdade é que o time, como um todo, não está organizado ainda. E, no segundo tempo, senti as minhas pernas um pouco presas. Parecia que todos os meus arremessos saíam curtos. Então, sei que tenho a melhorar daqui em diante”, garantiu o camaronês.

Embiid sabe que o início de temporada do Sixers passa longe do ideal. No entanto, esse é o momento de ter paciência e confiança. “É difícil ignorar o nosso recorde atual. Mas tivemos muitas adversidades até agora. Não são só as lesões, pois também temos um elenco com vários atletas recém-chegados. Por isso, vai demorar um tempo para todos se entrosarem”, avisou.

Processo

Dois jogos é muito pouco para projetar o sucesso ou fracasso de uma equipe. O caso do Philadelphia, em particular, é duro porque envolve um elenco que passou por mudanças grandes. A lesão de Maxey serve como agravante. George sabe que, a princípio, não há como apressar a consolidação de um time. O tempo ainda é um aliado, mas isso pode mudar se não houver uma reação rápida.

“A evolução do entrosamento entre nós, antes de tudo, é um processo em andamento. Mas isso não pode servir como desculpa. Embora acredite que vamos desenvolver a nossa identidade, temos que ser melhores de imediato. É bem chato que leve mais tempo do que gostaríamos. Ao mesmo tempo, sabemos que a temporada é longa e ainda temos tempo”, ponderou o principal reforço do Sixers na offseason.

