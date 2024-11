Shaquille O’Neal volta a criticar Joel Embiid: “Nunca será campeão”

Joel Embiid fez sua estreia na atual temporada 2024/25 na última terça-feira (12) e já foi duramente criticado por Shaquille O’Neal. O ex-pivô do Los Angeles Lakers detonou o astro por sua atuação na derrota do Philadelphia 76ers diante do New York Knicks, pela Copa NBA.

“Esse era o medo que eu tinha por Joel Embiid. Ele anuncia de forma arrogante que não vai jogar partidas consecutivas, alegando não estar machucado, mas estar dolorido. Como se jogasse quando quisesse. Agora, quando você diz coisas assim, você deveria voltar com energia extra”, disse O’Neal.

“O plano do Sixers não está funcionando. E não só isso. Digo respeitosamente: Joel Embiid nunca ganhará um título até que ele tenha sua mente e atitude certas”, disparou

Portanto, o retorno do principal astro não foi o suficiente para que o Philadelphia 76ers saísse com a vitória diante do New York Knicks. Contudo, mesmo com as críticas de Shaquille O’Neal, Joel Embiid destacou que ainda precisa ganhar mais confiança em seu jogo.

“É tudo sobre confiança e confiar em mim mesmo. Eu falei sobre isso algumas semanas atrás. Então, esse é o obstáculo mental que eu tenho que superar. Mas acho que ainda posso ser muito bom mesmo sem isso. É algo que vou superar em algum momento. Não sei quando. Pode ser no próximo jogo, pode ser em dois jogos. Estou bem”, disse o pivô.

Por fim, o Sixers segue sofrendo com lesões. A equipe começou a temporada com as ausências de Embiid e Paul George. Agora, quem está lesionado é o armador Tyrese Maxey. O pivô explicou que todos precisam jogar juntos para criar um entrosamento e ajudar a equipe a vencer mais partidas.

“Acho que é sobre estarmos juntos em quadra e aprendermos a jogar uns com os outros. Mas a saúde é uma coisa importante. Estou de volta e Paul George está se sentindo muito bem. Agora, precisamos de Tyrese Maxey de volta. Assim, quando estivermos todos na quadra, acho que teremos uma boa chance de vencer jogos”, completou Embiid.

