Kendrick Perkins: “76ers de Joel Embiid pode ser maior fracasso da história da NBA”

Joel Embiid finalmente estreou na temporada da NBA, mas não evitou mais uma derrota do Philadelphia 76ers. A equipe perdeu para o New York Knicks nessa terça-feira e, com isso, só tem duas vitórias após dez jogos. O início de campanha ruim é um choque para um dos times mais badalados da liga até poucas semanas. A tendência é que as coisas melhores, mas Kendrick Perkins vê um desastre em formação.

“Se Joel e essa equipe não estiverem nas finais de conferência, no mínimo, pode ser um dos maiores fracassos da história da NBA. Eu colocaria esse Sixers, certamente, ao lado daquele Brooklyn Nets de James Harden, Kyrie Irving e Kevin Durant. Para mim, não há opções ou alternativas nesse caso. É preciso ajeitar tudo aí ou vamos ter um vexame histórico”, disparou o comentarista da ESPN.

É verdade que o péssimo começo do Sixers tem muita relação com lesões. Embiid e Paul George, em primeiro lugar, já desfalcaram o time nas primeiras partidas. E, assim que o ala estreou, Tyrese Maxey se contundiu. Qualquer equipe que encara tantas mudanças e desfalques importantes precisa de tempo para se arrumar. No entanto, Perkins lembra que o tempo não é um aliado do projeto do Sixers.

“Esse time não tem outra opção a não ser melhorar. Em primeiro lugar, foi ao mercado e investiu no maior agente livre disponível. Paul não é um menino. Joel, por sua vez, é um superastro que não deve ter um auge físico convencional por seu histórico de contusões. Então, eles precisam capitalizar em cima do momento. A hora de vencer tem que ser agora”, cobrou o campeão da NBA pelo Boston Celtics.

Anticlimax

As expectativas em torno do Sixers antes do início da temporada eram enormes. Afinal, tinham um novo trio de astros com um elenco bem repaginado. Mas, mesmo com as lesões, os resultados do time têm sido muito ruins. As únicas duas vitórias da equipe aconteceram na prorrogação. Além disso, sete de suas oito derrotas foram por mínimo de oito pontos. A situação é difícil, mas Maxey pede resiliência ao grupo.

“É um momento frustrante, mas, no fim das contas, isso é a vida. Você precisa seguir em frente e lutar contra as adversidades. Já enfrentamos as ausências de Joel e Paul. Então, vamos continuar perseverantes. E, certamente, essa experiência vai nos fazer mais fortes. Vamos chegar ao fim da jornada melhores do que iniciamos”, garantiu o jovem astro.

Perkins está certo quando crava que o Sixers não tem tempo a perder. Mas, ao mesmo tempo, George vê o tempo a favor da equipe quando avalia a atual temporada isolada. “Nós ainda estamos positivos e otimistas, pois o barco não afundou. A campanha, aliás, mal começou. Estamos entrando em quadra confiantes e prontos para vencermos os jogos. Nada está perdido”, afirmou o ala.

Precisa jogar

Mas as lesões e os péssimos resultados não foram os únicos problemas da franquia. O Philadelphia 76ers e Joel Embiid foram alvos de investigação da NBA por causa de sua ausência no início da campanha. As suspeitas da liga estavam ligadas, sobretudo, ao fato do pivô dizer que não jogaria mais back-to-backs na carreira. Com a situação da equipe, Perkins crê que esse plano precisa ser revisto.

“Joel significa muito para essa organização. Eu nunca vi um time que joga tão mal, por exemplo, sem o seu superastro em ação quanto esse Sixers. Esse é o motivo pelo qual acho ruim que ele tenha dito que não vai mais disputar jogos em dias seguidos. É bem difícil vencer nessa liga, então precisam dele em quadra para terem algum sucesso. E todas as noites possíveis”, concluiu o polêmico analista.

