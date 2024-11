Joel Embiid volta, mas Knicks bate 76ers

Astro do Philadelphia 76ers, Joel Embiid fez sua estreia na temporada 2024/25 diante do New York Knicks. No entanto, o pivô teve atuação apagada na derrota por 111 a 99. Após muita polêmica na offseason, ele finalmente atuou pelo Sixers. Foram 13 pontos, cinco assistências e três rebotes, enquanto errou nove dos 11 arremessos.

“É sobre confiança em mim mesmo”, disse Joel Embiid, em entrevista coletiva. “Conversei sobre isso há algumas semanas com vocês (jornalistas) sobre o tipo de desafio que tenho. Mas acho que ainda posso ser muito bom sem estar totalmente pronto mentalmente, o que deve acontecer em breve. Não sei quando, mas no próximo jogo ou nos próximos dois. Mas normalmente eu volto ao normal rápido. Então, estou bem”.

Na offseason, Joel Embiid atuou pela seleção dos EUA nas Olimpíadas, apesar de ter acordo para jogar pela França. Então, quando retornou, o Sixers informou que o pivô não estaria pronto para entrar em quadra na pré-temporada. Pouco depois, o time anunciou que ele ficaria fora de alguns jogos.

A NBA investigou o jogador e a franquia enquanto isso. Mas poucos dias depois, ele levou uma falta técnica mesmo sem jogar. Isso porque ficou balançando uma toalha durante um lance livre do Toronto Raptors. De acordo com as regras da liga, Joel Embiid ou qualquer jogador no banco não poderia fazer aquilo.

Por fim, Embiid confrontou um setorista do 76ers e o empurrou. A liga voltou a investigar o caso e o suspendeu por três jogos.

“Acho que é sobre a gente jogar junto, aprender como cada um joga”, afirmou Joel Embiid. “Mas saúde é uma coisa. Estou de volta, Paul George está bem, então a gente só precisa aguardar Tyrese Maxey voltar. Assim que os três estiverem em quadra, temos chances boas de vencer jogos”, concluiu.

Joel Embiid não teve vida fácil na derrota do 76ers para o Knicks. Ele reclamou de faltas que não aconteceram, de lances de colegas, enquanto viu Karl-Anthony Towns somar 21 pontos, 13 rebotes e seis assistências do outro lado.

Após o jogo, Shaquille O’Neal, analista da TNT americana, criticou Embiid e o 76ers.

“Fiz um comentário que ele não será campeão enquanto seu comportamento não mudar. Mas eu reafirmo isso. Como ‘presidente da aliança dos pivôs’, eu sei o quão difícil é ser campeão. Como líder, você precisa liderar pelo exemplo. Então, não pode dizer que não vai jogar em dias consecutivos. Quando ele entrar em quadra e dominar como deve, seus colegas vão seguir o que ele está fazendo”.

Por outro lado, Charles Barkley indicou um problema.

“Sabe por que Joel Embiid arremessa de três? É para não ter de correr a quadra toda na volta para a defesa. Ao invés de correr de um fundo de quadra para o outro, ele corre a partir da linha de três. Mas é apenas minha opinião”, disse Barkley.

Agora, o Sixers é o penúltimo no Leste, com duas vitórias em dez jogos.

