Por título, Nuggets pode ser “obrigado” a trocar campeão da NBA

Em uma temporada abaixo da média, o Denver Nuggets pode acabar negociando um campeão da NBA para buscar mais um título. A equipe tem uma campanha com 13 vitórias e dez vitórias, números que colocam a franquia na quinta posição do Oeste. No entanto, o time só está bem colocado desta maneira por conta das atuações de Nikola Jokic.

De fato, o pivô é o expoente da equipe noite após noite e seu desempenho vem sendo crucial para manter o Nuggets competitivo. Nesse sentido, Jokic encabeça a corrida pelo MVP da temporada regular. Porém, mesmo que sua fase seja incrível, Denver pode se mexer no mercado e tentar melhorar seu elenco com alguma troca.

Mas para fazer mudanças na equipe e buscar mais um título, o Nuggets precisa negociar um campeão da NBA de seu elenco. Dessa forma, Jamal Murray e Aaron Gordon não poderiam ser os escolhidos, pois assinaram extensões de contrato recentemente. Assim, sobraria para Michael Porter. Contudo, o mercado da liga pode não ser o mais atrativo para o ala, segundo Marc Stein, do The Stein Line .

“O mercado limitado se viu por meses para Brandon Ingram, do Pelicans, que também está ganhando US$36 milhões no último ano de seu contrato atual. De fato, seus números sempre foram melhores que os de Porter. Isso sugere que o jogador de 26 anos não geraria muito interesse”, explicou Stein.

Apesar de ser o principal nome para uma troca, Michael Porter vem em uma boa temporada. O ala tem média de 18.9 pontos por duelo e vem causando impacto também nos rebotes, cerca de sete por partida. O contrato do camisa um do Nuggets está no seu terceiro de cinco anos de uma extensão máxima. Todavia, o jogador recebe US$36 milhões neste ano e ainda mais US$80 milhões nas próximas duas temporadas.

Dessa forma, o contrato de Michael Porter é equiparado a algumas estrelas da liga, deixando o Nuggets em uma situação difícil para conseguir trocas pelo jogador. Além disso, o ala de 26 anos vem cumprindo um bom papel na defesa da equipe nesta temporada. Logo, caso Denver consiga uma troca, ela deve ser precisa. O atleta que chegar deve complementar o estilo de Nikola Jokic e manter o padrão defensivo de Porter.

