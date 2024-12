Times da NBA monitoram situação de De’Aaron Fox no Kings

O Sacramento Kings vem sendo uma das decepções da temporada na NBA, porém, o armador De’Aaron Fox segue com boas médias neste início e suas ótimas atuações podem render uma segunda indicação para o All-Star Game. No entanto, com a fase ruim do time, o futuro de sua principal estrela também começa a virar pauta.

Sobretudo, o Kings conta com uma campanha fraca de dez vitórias e 12 derrotas. Sendo assim, segundo uma informação do analista Matt Moore do portal Action Network, o armador recusou uma oferta de US$165 milhões de sua equipe. Todavia, isso chamou a atenção de executivos de outras equipes da NBA.

“No mês passado, De’Aaron Fox recusou uma extensão de US$165 milhões. A suposição é que isso se deve à oportunidade financeira que ele terá no próxima agência livre, sem motivo para preocupação. Porém, executivos de outros times não estão tão convencidos e estão prontos para agir”.

Em seguida, Moore explicou que a recusa de De’Aaron Fox pela última proposta do Kings aconteceu por conta de um possível bônus no contrato do jogador caso consiga ser eleito para um dos times da NBA ao final da temporada. De fato, caso isso ocorra, o armador terá direito a um contrato máximo com a franquia. Mas essa seria uma jogada arriscada por parte do jogador.

“Algo que poderia mudar essa narrativa seria Fox conquistar uma seleção para o All-NBA, o que abriria caminho para um contrato máximo em sua renovação. Isso está ao alcance para um jogador com médias de 28-5-6, com espaço para melhorar sua eficiência. No entanto, se isso não acontecer e a temporada dos Kings sair dos trilhos, as coisas vão esquentar. Fox é representado pela Klutch Sports, o que significa que o drama nunca está longe de aparecer”, disse.

Por fim, os números de Fox na temporada são os melhores da carreira do armador até o momento. Em seu oitavo ano na liga, o astro do Kings acumula uma média de 27.5 pontos por partida. Caso consiga manter o mesmo ritmo, deve ser eleito mais uma vez para o All-Star Game. Mas, para terminar em uma das seleções do ano da NBA, o jogador de 26 anos precisa que seu time também melhore e suba algumas posições na tabela da forte conferência Oeste e no mínimo chegue até os playoffs.

