Joel Embiid caça “fofoqueiro” no vestiário do Philadelphia 76ers

Joel Embiid tem uma nova missão nos bastidores do Philadelphia 76ers: achar um “fofoqueiro”. Segundo Jake Fischer, da plataforma Substack, o craque estaria em uma cruzada interna para identificar quem vazou informações do vestiário. A questão seria, antes de tudo, a revelação da reunião de elenco e técnicos que ocorreu logo depois da derrota contra o Miami Heat.

Uma fonte interna revelou ao repórter que o pivô está irritado com o vazamento das pautas do encontro a portas fechadas. Afinal, já no dia seguinte, vários jornalistas escreveram longas matérias com detalhes da discussão. Ganhou destaque, em particular, o fato de que Tyrese Maxey cobrou o próprio Embiid por causa de sua falta de pontualidade.

Em entrevista coletiva, o astro não escondeu a revolta com a rápida divulgação do que aconteceu no vestiário. “Nós conversamos sobre vários tópicos. Não quero entrar em detalhes, mas tive uma questão com Tyrese que durou uns 30 segundos. Como sou quem sou, no entanto, tudo ganhou outra proporção. Enfim, foi uma boa conversa sobre várias coisas. Mas quem contou tudo foi um merda”, disparou.

O vazamento das pautas da reunião, como resultado, trouxe mais críticas de fãs e imprensa para Embiid. Já são tantos comentários, aliás, que o craque nem se importa mais com o desgaste. “Eu estou pronto para assumir a culpa inteira pelo que está acontecendo. Sou a razão para tudo estar errado aqui, então podem jogar a culpa de tudo em mim. Que seja assim!”, completou.

Problemas

A caça do “fofoqueiro” é só mais um problema protagonizado por Embiid nesses últimos meses. Por sinal, a princípio, a temporada do camaronês gira em torno apenas do que ocorre fora de quadra. Ele começou a campanha como desfalque por causa de uma questão física não detalhada, o que levou a uma investigação da NBA. Não se comprovou nenhuma violação à política de disponibilidade da liga.

Antes de estrear, o pivô recebeu uma suspensão de três jogos por um caso que dividiu opiniões. Ele empurrou um jornalista depois de uma partida do Sixers por um artigo crítico que citava o seu falecido irmão para criticá-lo. O texto sugeria, em síntese, que a postura do jogador não estava à altura de honrar a memória do parente. O atleta viu um uso desrespeitoso da sua família para atingi-lo.

Fischer, além disso, cita mais um problema: Embiid quer filtrar as informações dos seus problemas físicos. “Joel traz desafios os médicos da franquia, pois gosta de ter controle sobre os detalhes divulgados de suas lesões. Ele quer controlar por quais problemas é listado como desfalque ou não. Assim, rendeu várias multas para o time nos últimos meses”, revelou.

Sem crise

A revelação da cobrança de Maxey a Joel Embiid, como esperado, levou a perguntas sobre a relação de ambos no Philadelphia 76ers. Sempre se noticiou que ambos eram bem amigos, mas será que são mesmo? Uma situação como essa, por exemplo, não pode abalar essa amizade? O pivô afirma que não, pois o vínculo é forte o bastante para conversas duras.

“A relação que tenho com Tyrese, em primeiro lugar, não tem nada de maldade. Ele sabe que gosto quando as pessoas me falam o que não tenho feito bem. Afinal, só assim que vejo o que posso melhorar. Então, preciso ser melhor. Devo ser perfeito e pontual, o que vai acontecer de agora em diante. Pois, no fim das contas, sempre fui assim”, garantiu o ex-MVP da liga.

