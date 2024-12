Nikola Jokic faz cobrança ao elenco do Nuggets

Nikola Jokic cobrou o elenco do Denver Nuggets após a vitória da franquia diante do New Orleans Pelicans. De fato, o triunfo em casa era esperado diante do pior time da NBA, que ainda estava desfalcado de muitos jogadores. Porém, Denver precisou levar o jogo até o tempo extra para conseguir sair com o resultado.

Sendo assim, a equipe contou com mais uma atuação inspirada de Nikola Jokic, que liderou o elenco do Nuggets na partida com um triplo-duplo de 27 pontos, 13 rebotes e dez assistências. No entanto, após o fim do duelo, o sérvio fez uma cobrança ao time.

“Eles arremessaram bem e correram mais do que nós. Não fomos bem na defesa no primeiro tempo, mas conseguimos voltar, e isso é o mais importante. Não sei por quê, mas parece que gostamos de jogar assim. Temos de ter mais fome de vencer”, cobrou o pivô. “Tive uma vantagem no segundo tempo e tentei usá-la da melhor maneira possível, Parece que gostamos quando o calendário é apertado, porque jogamos mal toda vez que temos alguns dias de folga”.

Quem também comentou sobre essa tendência do Denver Nuggets em apagar em certos períodos do jogo foi o treinador Michael Malone. Nesse sentido, o técnico também elogiou a força do elenco em conseguir sair do buraco e se recuperar nas partidas.

“Eu sinto que já jogamos esse tipo de jogo várias vezes nesta temporada. Não desistimos, encontramos maneiras de lutar de volta. Não gosto que nos colocamos em um buraco, mas também temos que admitir que temos a mentalidade de não desistir. Estou orgulhoso por termos vencido. Ele errou muitos arremessos que ele faz dormindo. Perdemos pelo menos oito bandejas como equipe. Mas, mesmo assim, 27 pontos, 13 rebotes e 10 assistências. Mas continua impressionando a todos. Que luxo é ter Nikola Jokic e Jamal Murray na equipe. Você pode dar a bola para eles e saber que algo bom vai acontecer”.

Sobretudo, parece que os comentários de Nikola Jokic e Michael Malone surtiram efeito no restante do elenco do Denver Nuggets. Nesta segunda-feira (23), a equipe bateu o Phoenix Suns e emplacou sua segunda vitória seguida. Porém, o Nuggets segue na quinta colocação do Oeste e deve brigar para ter vaga direta nos playoffs da temporada caso continue oscilando.

Por fim, vale dizer que, mesmo com o Nuggets em má fase, Jokic vem conquistando números épicos e tem médias surreais: 30.9 pontos, 13.8 rebotes e 9.8 assistências. Com esses números, o pivô vem liderando a corrida para conquistar seu quarto título de MVP da NBA.