Com Jimmy Butler, site lista trocas que podem acontecer na NBA

Jimmy Butler é um dos principais nomes no mercado de trocas na NBA neste momento. No entanto, existem outros negócios que podem acontecer em breve. Dessa forma, o site Dime Magazine listou alguns dos melhores rumores da liga. Vamos conferir.

Jimmy Butler no Houston Rockets por Dillon Brooks, Steven Adams e Jabari Smith Jr

A princípio, o Rockets poderia ser o destino de Butler, que nasceu em Houston. Assim, o jogador se reconectaria com a cidade. Além disso, o astro também estaria em um bom e promissor time do Oeste. Dito isso, o ala do Miami Heat poderia ser a estrela que o Rockets vem buscando.

Para que essa troca ocorra, o Rockets precisaria arriscar muitos ativos e enviar Dillon Brooks, Steven Adams e Jabari Smith Jr em um pacote. Algo difícil de imaginar, ainda mais por conta da idade de Butler. No entanto, seria uma jogada interessante ver o atleta jogando com Alperen Sengun, Jaylen Green e o núcleo jovem do time.

Jimmy Butler e Alec Burks no Phoenix Suns por Bradley Beal e uma escolha de primeira rodada protegida pela loteria de 2031

De fato, um dos prováveis destinos de trocas para Jimmy Butler na NBA é o Phoenix Suns. Porém, o negócio é difícil e precisaria contar com o aval de Bardley Beal para acontecer. Isso porque o armador tem uma cláusula de não troca. Dessa forma, poderia vetar o negócio.

Mas seria interessante ver Jimmy Butler jogando com duas estrelas como Kevin Durant e Devin Booker. Esse seria o melhor time da carreira de Butler, com toda certeza. Pelo lado do Heat, recomeçar com Bradley Beal não seria um negócio ruim. Caso o jogador não se adapte à cultura regrada da equipe, uma outra troca também teria um certo valor.

Zach LaVine no Denver Nuggets por Zeke Nnaji e Michael Porter Jr

À primeira vista, essa é uma das trocas mais prováveis desta lista. Rumores apontam que as equipes já estão negociando e, no momento, o problema seria o pivô Zeke Nnaji. Porém, as franquias podem “costurar” um acordo em breve.

Sendo assim, uma chegada de Zach LaVine ao Denver Nuggets seria um sopro de esperança ao ataque do Nuggets. No momento, a equipe só se mantém entre os melhores do Oeste por conta das atuações épicas de Nikola Jokic. Sobretudo, com LaVine no time, Jokic não ficaria tão sobrecarregado no ataque.

Jordan Clarkson no Oklahoma City Thunder por Aaron Wiggins e a escolha de primeira rodada de 2025

De fato, o Oklahoma City Thunder é um dos melhores times da liga. Porém, a final da Copa NBA mostrou uma falta de criatividade da equipe no ataque. No entanto, com Jordan Clarkson na equipe, isso seria muito difícil de acontecer. Clarkson é capaz de criar seu próprio arremesso e, quando “pega fogo” em uma partida, é capaz de acertar várias bolas de três. Mas ainda tem o fator organização. Ele sabe fazer isso.

Abrir mão de uma escolha de primeira rodada é sempre um risco, mas o Thunder já tem um bom time e muitas escolhas para o futuro. Além disso, perder Aaron Wiggins não seria um grande problema, afinal, Oklahoma tem vários jogadores que podem cumprir sua função em quadra.

Dorian Finney-Smith no Dallas Mavericks por Maxi Kleber, Olivier-Maxence Prosper e uma escolha de segunda rodada de 2025

Por fim, fechamos a lista com um possível retorno de Dorian Finney-Smith ao Dallas Mavericks. O jogador chegou ao Brooklyn Nets junto com Spencer Dinwiddie em uma troca que mandou Kyrie Irving até Dallas.

Assim, caso Finney-Smith retorne, Dallas recuperaria o jogador, assim como fez com Dinwiddie nesta temporada. Sobre a chegada do jogador do Brooklyn Nets, o ala-pivô seria mais um atleta para incomodar os rivais no mesmo nível de PJ Washington e Naji Marshall, só que com um arremesso um pouco mais confiável do perímetro.

