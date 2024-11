Lakers tem interesse em troca por Dorian Finney-Smith

De acordo com Anthony Irwin, do portal ClutchPoints, o Los Angeles Lakers deve tentar uma troca para adquirir Dorian Finney-Smith, do Brooklyn Nets. O ala-pivô tem mais este ano de contrato garantido, com a opção de decidir de permanece ou não na equipe para a temporada 25/26.

Finney-Smith tem média de 10.8 pontos por jogo na atual campanha, com 41% nas bolas de três pontos. Para completar a transação, entretanto, Los Angeles pode ter que envolver uma de suas escolhas de Draft futuras ou um jovem jogador da franquia.

Por isso, a troca por Dorian Finney-Smith é vista com cautela pelo Lakers, que não deseja oferecer além do necessário. Além disso, na iminência de entrar no processo de tank, o Brooklyn Nets pode ser seduzido por salários expirantes, como o de D’Angelo Russell.

Finney-Smith já recebeu elogios de grandes jogadores da liga, como foi o caso de Donovan Mitchell. “Dorian é alto e esguio, mas também forte. É comum que esses jogadores deixem a desejar em um desses aspectos, mas ele possui tudo isso. E, para terminar, ainda é atlético. Nem todos os marcadores têm sua combinação de força, velocidade, altura e explosão. Ele é um defensor completo, em síntese”.

O Lakers tem dez vitórias e seis derrotas na atual temporada e ocupa a quarta colocação na Conferência Leste. A equipe segue oscilando em 2024/25, mas o técnico JJ Redick já promoveu algumas mudanças como a presença de Russell no banco e mais tempo de jogo para o novato Dalton Knecht. Por outro lado, Anthony Davis vem jogando em alto nível e está em terceiro lugar na corrida para o MVP.

Dessa forma, agora, a franquia busca opções no mercado para melhorar o nível da equipe. Após mais um fracasso nos últimos playoffs, o Lakers busca reforçar seu elenco e dar mais opções para Redick na segunda unidade.

Por isso, o time de Los Angeles pode ser ativo até a trade deadline, em fevereiro, e Finney-Smith aparece como um dos nomes cobiçados. Ademais, um pivô também é desejo no Lakers, livrando Anthony Davis do garrafão e permitindo mais flexibilidade com as rotações.

