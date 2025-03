Damian Lillard fala em planos de título do Bucks

Damian Lillard foi para o Milwaukee Bucks em busca do seu primeiro título na carreira. Embora as coisas não tenham ido bem em sua primeira temporada pela equipe, a atual campanha é melhor com a quarta posição da Conferência Leste. Dessa forma, o armador projetou as chances de título e como a franquia deve chegar nos playoffs.

“Nós superamos as dificuldades e as críticas melhor do que qualquer um. No fim das contas, é isso que importa”, disse. “Posso lembrar de muitos momentos na minha carreira, em diferentes fases. Depois de dois anos, depois de três anos, depois de cinco anos, em que sempre havia algo, sabe, ‘Dame isso, Dame aquilo.’ E até hoje, sempre tem algo a ser dito”.

Damian Lillard é um jogador que foi, por grande parte da sua carreira, visto como subestimado. Isso porque mesmo quando teve grandes temporadas, como 2015/16 e 2016/17, não foi selecionado para o All-Star Game. Além disso, desde que chegou ao Bucks, e teve um primeiro ano ruim na franquia, muitos analistas indicaram que o problema teria sido se livrar de Jrue Holiday para adquirir o astro.

No entanto, 2024/25 tem sido bom para Lillard. O armador tem médias de 25.5 pontos, 7.2 assistências e 4.6 pontos, além do melhor aproveitamento de dois pontos de sua carreira. Assim, jogando ao lado de Giannis Antetokounmpo, ele conseguiu achar sua melhor versão desde que saiu de Portland.

O Bucks já venceu a Copa NBA nesta temporada, mas vencer a liga é um passo além. Isso porque a Conferência Leste tem outros times cotados como favoritos, como Cleveland Cavaliers e Boston Celtics. O Cavs está em uma temporada histórica e deve chegar aos playoffs como um dos favoritos. Boston, por sua vez, é o atual campeão da liga, e tem experiência de sobra na pós-temporada.

Damian Lillard, em busca de seu primeiro título, espera liderar o Bucks nesta temporada. Com Antetokounmpo, ele forma a dupla que mais pontua na NBA atualmente. O grego tem médias superiores a 30 pontos por jogo. Milwaukee começou 2024/25 com apenas duas vitórias em dez jogos, mas desde então melhorou. Prova disso são as oito vitórias nos últimos dez jogos.

