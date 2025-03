Nikola Jokic volta a liderar Corrida para MVP da NBA

Não há dúvidas de que a disputa na corrida ao MVP da NBA é entre Nikola Jokic e Shai Gilgeous-Alexander. Semana após semana, os astros mostram um nível elevado de desempenho em relação aos concorrentes. A cada atualização, um deles ganha força e aparece no topo. Desta vez, o líder é o craque do Denver Nuggets.

Após uma semana com Gilgeous-Alexander no topo, Jokic voltou à liderança da corrida ao MVP. Durante os últimos sete dias, o atual vencedor do prêmio teve atuações que entraram para a história. Primeiro, diante do Phoenix Suns, ele foi o primeiro na história da NBA a marcar mais de 30 pontos, 20 rebotes e 20 assistências.

A partida, no entanto, não foi o que definiu Jokic no topo pelo MVP. Após a atuação histórica, ele enfrentou o Thunder de Gilgeous-Alexander duas vezes seguidas. No primeiro duelo, viu seu time perder enquanto sofria com um incômodo no cotovelo. No duelo seguinte, entretanto, marcou 35 pontos e 18 rebotes para vencer Oklahoma City fora de casa.

“Pode-se argumentar a favor de qualquer um dos dois para MVP da NBA. No entanto, nada está definido. Assim, há uma nova mudança no topo. É Jokic, por enquanto. Ao contrário de Gilgeous-Alexander, ele não descasou um jogo. Ele contrariou seu técnico e jogou na noite seguinte após sofrer uma lesão no cotovelo. E jogou de forma brilhante”, explicou Shaun Powell, responsável pelo corrida ao MVP.

Enquanto teve atuações brilhantes, Nikola Jokic ainda carrega médias impressionantes que sustentam o topo na corrida ao MVP da NBA. Por enquanto, ele aparece entre os três primeiros em pontos (29), rebotes (12.9) e assistências (10.4). Portanto, pode ser apenas o terceiro na história a terminar uma campanha com médias de triplo-duplo.

Leia mais!

Gilgeous-Alexander, enquanto isso, também merece destaque. Não à toa, ainda está na cola de Jokic pelo MVP. O craque do Thunder marcou 40 pontos na vitória diante do Nuggets. Porém, pesou contra ele um jogo de descanso durante a última semana. Ainda assim, ele lidera a NBA em pontos, 32.8, além de ter 6.2 assistências e 5.1 rebotes. Além disso, tem 1.8 roubo de bola.

“Gilgeous-Alexander não terminará a temporada como líder em roubos de bola, já que Dyson Daniels, do Atlanta Hawks, tem isso garantido. Mas o fato de ele liderar a liga em pontuação e estar em terceiro em roubos (1,8 por jogo) mostra sua habilidade dos dois lados da quadra”, disse Powell.

Mais disputas

Enquanto Jokic e Shai disputam o MVP, as demais posições da corrida ao prêmio tiveram mudanças. O terceiro colocado ainda é Giannis Antetokounmpo, mas Donovan Mitchell tomou o lugar de LeBron James no top 5. Outro nome do Cleveland Cavaliers que entrou na concorrência foi Evan Mobley.

Por fim, Stephen Curry teve mais um salto na disputa pelo MVP da NBA. Com o Golden State Warriors em alta e dentro da zona de pós-temporada, o craque é agora o sexto colocado.

Confira o ranking da Corrida do MVP

1. Nikola Jokic (Denver Nuggets)

2. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

3. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

4. Jayson Tatum (Boston Celtics)

5. Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

6. Stephen Curry (Golden State Warriors)

7. Evan Mobley (Cleveland Cavaliers)

8. LeBron James (Los Angeles Lakers

9. Cade Cunningham (Detroit Pistons)

10. Jalen Brunson (New York Knicks)

