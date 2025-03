Nikola Jokic faz triplo-duplo histórico e Nuggets vence Suns

Nikola Jokic fez história mais uma vez ao liderar a vitória do Denver Nuggets sobre o Phoenix Suns, por 149 a 141, nesta sexta-feira (7). Com um triplo-duplo jamais visto na NBA, o pivô sérvio três vezes MVP comandou o triunfo da franquia do Colorado na prorrogação. Ele terminou o confronto com incríveis 31 pontos, 21 rebotes e 22 assistências. Além disso, a rodada ainda contou com outras sete partidas.

Com os números desta sexta-feira, Nikola Jokic se tornou o primeiro jogador da história a fazer um jogo de pelo menos 30 pontos, 20 rebotes e 20 assistências. Sua grande atuação também foi fundamental para a vitória. Em um jogo que parecia uma vitória tranquila para Denver, o adversário forçou uma prorrogação nos instantes finais. Porém, a equipe da casa não deu chances ao rival no tempo extra e conseguiu o triunfo.

Como resultado, é a segunda vitória seguida do Nuggets, que vive ótimo momento na temporada. Isso porque são oito triunfos nos últimos 11 jogos. Foi a 41ª vitória em 63 partidas de 2024/25, se mantendo na cola do Los Angeles Lakers, na terceira posição do Oeste. O próximo jogo será contra o líder Oklahoma City Thunder, no domingo (9).

O Suns por outro lado, não conseguiu emplacar uma sequência de vitórias com apenas três nos últimos oito jogos. A última vez que a franquia teve dois resultados positivos seguidos foi no fim de janeiro. Assim, o time de Kevin Durant e companhia acumula apenas 29 triunfos em 62 duelos e segue fora da zona de play-in na 11ª posição da conferência. Por fim, o próximo duelo é contra o Dallas Mavericks, também no domingo.

Então, confira os principais pontos da vitória do Nuggets de Nikola Jokic sobre o Suns de Kevin Durant.

Jokic histórico

O camisa 15 do Denver Nuggets segue “normalizando” noites absurdas. Seja em seus momentos mais agressivos, como por exemplo, no primeiro ou no último quarto, mas também nos momentos de maior construção dos outros períodos. O astro parecia sempre estar no comando da partida, mesmo no último quarto quando o time não foi bem, mas ainda assim ele anotou nove pontos.

Além dos 31 pontos marcados, seus passes decisivos geraram oito bolas de três e mais 52 pontos. Noite histórica, portanto, para quem ainda briga pelo quarto MVP. Depois de Nuggets x Suns, a próxima parada de Nikola Jokic é o duelo de candidatos a MVP com Shai Gilgeous-Alexander.

Aaron Gordon retorna bem

Após três jogos como desfalque, Aaron Gordon retornou e em grande estilo. Foram 27 pontos, sete bolas de três, quatro delas só no primeiro quarto. Mais uma das partidas que comprova como ele se tornou um melhor arremessador em 2024/25, com mais de 41% de eficiência. Esteve menos brilhante no final do jogo, o que explica também a queda do Nuggets, mas foi um ótimo retorno às quadras.

Tiroteio em Denver

O Nuggets não é uma potência de bolas de três. Mas essa não foi a realidade contra Phoenix. Afinal, a equipe esteve em uma de suas melhores noites no quesito, com 21 acertos. É verdade que quase todos os times da liga tem tido esse tipo de noite contra o Suns, mas no caso de Denver que tem muitas de noite de sofrimento no perímetro, a noite de hoje foi um enorme desempenho. Christian Braun e Peyton Watson somaram sete acertos, além de outros dez de Jokic e Gordon.

Leia mais!

Suns reage, mas não traduz em vitória

Como no último jogo contra o Los Angeles Clippers, Phoenix conseguiu uma ótima reação nos instantes finais do confronto. Porém, o Suns ficou aquém na prorrogação e caiu para o Nuggets de Nikola Jokic. A equipe chegou a estar 21 pontos atrás, mas se reergueu e forçou uma prorrogação com uma sequência final que culminou com o empate de Kevin Durant no estouro do cronômetro. Entretanto, a equipe sofreu incríveis 24 pontos em cinco minutos de tempo extra, caindo para time da casa.

Pivôs são a história do jogo

Olhando apenas para o ataque, foi uma das melhores noites de Mason Plumlee e Nick Richards por Phoenix em 2024/25. Ambos somaram 36 pontos com 16 acertos em 21 tentativas. Os pick-and-rolls contra Nikola Jokic funcionaram e fizeram o Suns machucar o Nuggets.Mas nenhum deles foi a resposta certa para conter o sérvio. As altas ajudas que os visitantes precisaram enviar para conter o MVP, viraram bolas de três livres para Denver.

Enquanto Booker e Durant lideram, Beal vai mal

Kevin Durant e Devin Booker tentaram. O ala-armador anotou 16 pontos na reação final do último quarto e 34 no jogo. O ala fez 29, foi muito eficiente, converteu a bola que empatou o duelo e forçou o tempo extra. Mas faltou um pouco de Bradley Beal nessa noite. Bem defendido, ele marcou apenas 11 pontos em 13 arremessos. Apesar de contribuir com nove assistências, um pouco mais de ritmo ofensivo de sua parte poderia ter levado Phoenix a virada.

(29-34) Phoenix Suns 141 x 149 Denver Nuggets (41-22)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 34 6 7 2 0 Kevin Durant 29 9 5 0 0 Mason Plumlee 18 11 0 1 1 Nick Richards 18 5 0 0 1 Bradley Beal 11 1 9 0 0

Três pontos: 16-38; Booker: 5-10

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 31 21 22 3 0 Aaron Gordon 27 3 1 0 0 Christian Braun 25 5 5 0 1 Jamal Murray 19 1 8 3 0 Michael Porter Jr. 16 2 3 1 1

Três pontos: 21-40; Gordon: 7-10

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Nuggets de Nikola Jokic sobre o Suns de Devin Booker, a rodada dessa sexta contou com mais sete partidas. Então, confira os resultados e números dos outros duelos da noite de NBA.

(53-10) Cleveland Cavaliers 118 x 117 Charlotte Hornets (14-48)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 24 3 1 0 1 Darius Garland 20 1 2 1 0 Evan Mobley 19 10 4 1 2 De’Andre Hunter 15 6 4 0 0 Jarrett Allen 14 11 0 5 1

Três pontos: 11-34; Merrill: 4-4

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 46 8 2 2 0 Jusuf Nurkic 12 15 5 1 1 LaMelo Ball 13 1 7 1 0 Tidjane Salaun 9 6 3 1 0 Nick Smith Jr. 9 2 2 0 0

Três pontos: 13-37; Bridges: 4-10

(15-48) Utah Jazz 109 x 118 Toronto Raptors (21-42)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Walker Kessler 18 25 0 0 8 Keyonte George 18 6 8 1 0 Kyle Filipowski 17 5 3 2 0 Collin Sexton 17 2 3 0 1 Brice Sensabaugh 11 4 0 0 0

Três pontos: 8-31; Sensabaugh: 3-6

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Immanuel Quickley 34 5 5 3 0 Scottie Barnes 22 12 6 2 3 Ja’Kobe Walter 14 5 2 1 0 Jared Rhoden 14 5 1 1 0 Jamison Battle 11 1 0 0 1

Três pontos: 14-46; Quickley: 6-13

(39-24) Memphis Grizzlies 122 x 111 Dallas Mavericks (32-32)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Ja Morant 31 4 8 1 0 Desmond Bane 27 16 6 3 2 Brandon Clarke 17 8 2 0 4 Zach Edey 8 13 0 0 3 Vince Williams Jr. 12 4 1 1 0

Três pontos: 8-21; Williams: 2-3

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Williams 31 5 6 1 0 Naji Marshall 29 17 2 2 0 Klay Thompson 15 4 1 0 3 Kessler Edwards 13 3 3 2 1 Spencer Dinwiddie 10 3 4 0 1

Três pontos: 15-41; Williams: 4-8

(36-29) Minnesota Timberwolves 106 x 104 Miami Heat (29-33)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Donte DiVincenzo 15 6 4 1 1 Naz Reid 15 4 3 0 2 Mike Conley 15 2 2 2 1 Anthony Edwards 13 13 6 0 0 Julius Randle 13 10 9 0 0

Três pontos: 18-45; Conley: 3-5

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 29 13 4 1 0 Tyler Herro 22 6 7 2 2 Duncan Robinson 15 4 1 2 0 Davion Mitchell 7 4 10 0 0 Haywood Highsmith 9 5 4 1 0

Três pontos: 14-34; Robinson: 4-7

(28-36) Portland Trail Blazers 89 x 107 Oklahoma City Thunder (52-11)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Scoot Henderson 22 4 3 0 0 Shaedon Sharpe 19 3 2 1 0 Anfernee Simons 14 5 5 1 0 Donovan Clingan 8 12 1 0 1 Toumani Camara 7 10 2 1 2

Três pontos: 8-43; Henderson: 2-5

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Aaron Wiggins 30 5 3 1 1 Alex Caruso 17 1 1 3 1 Isaiah Joe 16 6 6 2 1 Ousmane Dieng 16 6 1 2 0 Jaylin Williams 10 11 11 3 2

Três pontos: 14-38; Dieng: 4-6

(26-35) San Antonio Spurs 108 x 127 Sacramento Kings (33-29)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephon Castle 25 2 3 0 0 De’Aaron Fox 16 4 8 1 0 Harrison Barnes 12 2 0 1 0 Keldon Johnson 11 4 1 0 1 Devin Vassell 10 2 3 3 2

Três pontos: 16-42; Barnes: 4-5

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 36 4 3 0 0 DeMar DeRozan 22 9 7 0 0 Keegan Murray 19 9 1 0 2 Jonas Valanciunas 15 12 6 2 1 Keon Ellis 10 3 4 4 1

Três pontos: 17-38; LaVine: 7-11

(40-23) New York Knicks 95 x 105 Los Angeles Clippers (34-29)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 23 10 2 2 0 Mikal Bridges 22 4 5 0 1 Josh Hart 14 20 6 0 0 OG Anunoby 11 8 1 2 1 Precious Achiuwa 9 5 2 0 1

Três pontos: 9-34; Towns: 3-7

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 27 3 7 0 2 Kawhi Leonard 20 7 6 2 0 Nicolas Batum 17 4 1 2 2 Ivica Zubac 16 14 3 0 1 Bogdan Bogdanovic 8 12 3 1 0

Três pontos: 15-38; Batum: 5-7

