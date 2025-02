Anthony Davis: “Há muitos anos queria jogar com Kyrie Irving”

O novo astro do Dallas Mavericks, Anthony Davis, revelou que quase jogou com Kyrie Irving antes da chegada ao Texas acontecer. Essa foi uma das falas de sua primeira entrevista oficial como jogador da franquia, após a chocante troca que levou Luka Doncic ao Los Angeles Lakers.

A franquia não organizou um evento, como fez o Lakers com Doncic. Davis participou da atividade comandada por Jason Kidd antes da derrota para o Philadelphia 76ers na terça-feira (4). Assim, depois do treino, o pivô falou com a emprensa e revelou a história com Irving.

“Eu estou muito empolgado. Eu e Kyrie Irving já falamos sobre jogar juntos em um outro momento das carreiras. Aliás, foi quando pedi troca do New Orleans Pelicans. Na época ele estava no Boston Celtics e quase aconteceu. Por fim, ele foi para o Brooklyn Nets e eu me decidi por Los Angeles. Acho que agora podemos realizar esse desejo antigo”, afirmou.

Publicidade

Após a queda para o Sixers, Kyrie Irving confirmou que a história era verídica e ainda incluí um personagem conhecido: Kevin Durant.

“Realmente, conversamos muito na época em que eu jogava em Boston. Nós queríamos nos unir lá. Imagine o que teria sido isso com Kevin Durant e um Jayson Tatum super jovem se desenvolvendo. Anthony Davis é um craque, estou ansioso por jogar ao lado dele”, garantiu Irving.

Publicidade

Leia mais!

O astro também falou sobre como descobriu que estava sendo trocado em um dos maiores negócios da história da NBA. Anthony Davis revelou que a notícia de que seria companheiro de Kyrie Irving chegou a ele quando estava prestes ir ao cinema com a esposa.

“Eu fiquei chocado. Acho que todos reagiram assim, né? Não sabia de nada. Eu estava pronto para ver um filme com a minha esposa e aí do nada recebi a ligação da troca. Então, foi um choque. Mas é preciso superar logo. Mas trouxe a minha cabeça para Dallas e estou focado no que podemos realizar aqui”, revelou o pivô.

Publicidade

Em um movimento interessante, Davis abriu mão de uma clausula bônus que lhe rendia um aumento salarial caso fosse trocado. Para ele, uma maneira de ajudar o time que precisa de mais peças para tentar brigar pelo título da NBA em 2024/25.

“É para ajudar o meu time. Afinal, estamos sempre falando em melhorar e evoluir. O Mavericks está nos recebendo (Max Christie) mas perdeu uma peça central de tudo o que fizeram até agora que era Luka. Então, só quero facilitar o caminho da franquia na construção do elenco. Afinal, quanto melhor for a situação para Nico Harrison (GM) trabalhar, melhores serão as nossas chances”, concluiu.

Publicidade

Davis ainda está fora por conta de um problema no abdômen. Uma lesão, que aliás, teve ainda no Lakers. Por fim, sua presença ainda é incerta no próximo jogo da equipe, contra o Boston Celtics, na próxima quinta-feira (6).

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA