Carmelo Anthony indica astro para formar Big 3 no Lakers

O Los Angeles Lakers parece caminhar para mais uma temporada longe do título. Embora ocupe a sexta posição da Conferência Oeste, a franquia está longe dos favoritos, como Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics e Denver Nuggets. Nos bastidores, a solução seria uma troca. Desse modo, Carmelo Anthony indicou um astro o Lakers.

O nome sugerido por Anthony é Jimmy Butler. Após pedir troca do Miami Heat, o craque vem sendo vinculado à diversas equipes, em especial Houston Rockets e Phoenix Suns. Embora o Lakers não seja um destino cotado para o astro, Carmelo Anthony acredita que ele poderia formar uma Big 3 com LeBron James e Anthony Davis.

“Eu mandaria Jimmy para o Lakers. É o melhor lugar para ele”, afirmou Anthony. “É um time experiente, com veteranos. LeBron sabe como se adaptar a ele, sabe o que ele vai trazer ao time. O Lakers precisa de defesa e ele pode oferecer isso, trazer resistência e buscar o jogo. Bron não quer fazer tudo o tempo todo. O Davis está fazendo o que faz. Então, coloque Jimmy ao lado deles”, acrescentou.

Publicidade

Butler está disponível no mercado de trocas da NBA. Há uma semana, ele oficializou um pedido de troca do Heat. Desse modo, diversas equipes surgiram como interessados em negociar pelo ala de Miami. O Lakers, porém, jamais foi vinculado diretamente ao jogador. Ainda assim, não seria interessantes vê-lo com LeBron.

Leia mais!

O desafio é conseguir encaixar uma oferta pelo astro. O Lakers tem a sexta maior folha salarial da liga e precisaria montar um vasto pacote pelo camisa 22. Como LeBron e Davis não estão disponíveis, diversos jogadores com contratos menores teriam que ser envolvidos.

Publicidade

No entanto, segundo Eric Pincus, do site Bleacher Report, Austin Reaves e Rui Hachimura completam a lista de intocáveis do Lakers. Portanto, restariam Gabe Vincent, Jarred Vanderbilt, Christian Wood e Jalen Hood-Schifino como negociáveis na franquia. Junto aos poucos ativos no Draft, uma troca por Butler parece improvável .

Enquanto isso, Suns e Rockets disparam como favoritos no negócio. Com ativos no elenco e de Draft, os adversários no Oeste devem realizar propostas em breve pelo ala do Heat. Por fim, o San Antonio Spurs também surge como um destino emergente na negociação com o time da Flórida.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA