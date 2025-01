Novato do 76ers está fora do resto da temporada da NBA

O Philadelphia 76ers confirmou o desfalque do novato Jared McCain pelo resto da temporada da NBA. O calouro sofreu uma grave lesão em 14 de dezembro, contra o Indiana Pacers, quando rompeu o menisco lateral esquerdo. Segundo a equipe, ele passou por avaliação nesta sexta-feira (10), com o médico que realizou sua cirurgia.

“Jared McCain foi avaliado pelo cirurgião que realizou a cirurgia em seu joelho esquerdo no dia 17 de dezembro. Ele está progredindo bem, mas ficará fora pelo restante da temporada 2024/25. Desse modo, futuras informações sobre o progresso dele serão fornecidas conforme apropriado”, informou o Sixers.

McCain suspeitou da lesão após o confronto contra o Pacers. Antes, ele vinha sentindo dores no joelho. Então, no dia seguinte, o jovem atleta passou por exames que apontaram o grave problema. Como resultado, ele passou por cirurgia no local dias depois.

Publicidade

O ala-armador de 20 anos, inclusive, poderia passar por um processo menos invasivo. Porém, a equipe médica do Sixers optou pela cirurgia, embora com uma recuperação mais demorada. Isso porque, de acordo com o técnico Nick Nurse, a pressa para o retorno poderia prejudicá-lo.

“Precisamos pensar no longo prazo”, disse Nurse à NBC Sports. “Estamos falando sobre a carreira dele, que esperamos que dure muitos e muitos anos”, concluiu.

Leia mais!

O novato era o principal desatque do 76ers na temporada da NBA. Afinal, com médias de 15.3 pontos, 2.6 assistências e 38.3% dos três pontos, ele liderava a Corrida para Calouro do Ano. Ou seja, estava se fortalecendo como favorito ao prêmio. Até então, ele estava a frente em pontos e número de bolas do perímetro.

Publicidade

Em novembro, além disso, McCain teve uma sequência especial. Afinal, marcou 20 pontos ou mais em sete jogos seguidos. Ainda, nos seus 15 jogos iniciais, quebrou um recorde de Allen Iverson, ao marcar 37 arremessos de três pontos.

A ausência do jovem, portanto, representa um grande revés para o 76ers. O jovem era visto como um alívio na franquia, diante das lesões de Joel Embiid, Tyrese Maxey e Paul George.

Portanto, o a franquia tem acumulado decepções diante das projeções iniciais. Em especial, após a adição de George na agência livre. Por fim, o time ocupa somente o 11º lugar no Leste, com 15 vitórias e 20 derrotas.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA