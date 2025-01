Técnico do Nuggets sai em defesa de Jamal Murray: “Precisa respirar”

O técnico do Denver Nuggets saiu esta semana em defesa de Jamal Murray. O armador vem de um ano de altos e baixos. Porém, se recuperou após duas grandes atuações contra o Dallas Mavericks. Desse modo, Michael Malone pediu mais calma da mídia em relação ao seu jogador.

“Acho que a atenção sobre Jamal Murray está um pouco intensa”, comentou o técnico do Nuggets. “Todo mundo precisa deixar o garoto respirar um pouco. Ele não é perfeito. Se você observa, seus números recentes têm sido muito bons para nós”, acrescentou.

Embora o pedido de Malone, Murray teve seu melhor jogo do ano contra o Mavericks. Em 37 minutos, ele marcou 45 pontos, sendo cinco de nove dos três pontos, além de seis assistências. A atuação, portanto, foi uma resposta ao volume de críticas que ele vem recebendo.

Além disso, sucedeu um outro grande jogo que Murray teve contra o Mavs. No último domingo (12), dois antes dos 45 pontos, o armador liderou o Nuggets a uma vitória por 112 a 101, após ver o time ficar atrás por 18 pontos.

No entanto, houve um momento difícil antes dele voltar com tudo para a virada. Afinal, Murray começou o jogo com cinco erros em sete arremessos. Desse modo, o técnico tirou ele de quadra e permitiu a volta somente após o intervalo. Neste momento, o Nuggets perdia por 18 pontos a três minutos do fim do terceiro quarto.

Nos 16 minutos finais, Murray marcou 12 pontos consecutivos e liderou a virada de Denver. Segundo Malone, inclusive, nem era para o armador estar em quadra após o intervalo, por conta de uma lesão.

“Ele ainda não está 100% saudável. Estava observando ele em quadra e sabia que aquele não era o Murray que conhecemos”, relatou.

O técnico, ainda, defendeu o valor de Murray para a franquia. De acordo com ele, o título depende do seu armador. “Esse time não vai a lugar algum se Jamal Murray não jogar como sabemos que ele é capaz de jogar”.

“Jamal Murray não se pagou US$ 54 milhões. Fomos nós, como franquia, que fizemos isso porque acreditamos nele. Nós não ganhamos nosso primeiro título da franquia sem ele”, completou o treinador.

