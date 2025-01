Jordan Poole se coloca como All-Star da NBA

O jogo das Estrelas de San Francisco está próximo. A liga já divulgou os titulares das conferências Leste e Oeste. Mas para Jordan Poole, do Washington Wizards, será um jogos jogadores que merece ser All-Star, mas não estará na noite festiva da NBA. O jogador declarou que seu nível é “de elite”, mas que a seleção depende de muitas coisas.

Em sua segunda temporada em Washington, e sexta na NBA, Poole vem apresentando seu melhor nível. Tem 21.4 pontos de média, com 4.7 assistências por noite. Além disso, arremessa 40.2% da linha de três. No entanto, o Wizards é o pior time da liga, com somente seis vitórias em 42 jogos, o que faz torcedores e analistas questionarem se os números do camisa 13 não são “vazios”.

“Eu definitivamente acho que sou um All-Star da NBA”, disse Jordan Poole. “Eu jogo num nível de estrela. Muito disso é político e situacional, mas falando de performance, acho que sou um All-Star”, opinou Poole.

Publicidade

O ala-armador foi trocado do Golden State Warriors em 2023, após uma temporada ruim. Ademais, sua briga com Draymond Green também contribuiu para a decisão. Afinal, a relação dos dois nunca voltou ao que era antes, e o veterano é um dos grandes líderes do vestiário da equipe.

Leia mais!

Além desses fatories, Golden State precisava trocá-lo para reduzir as taxas que pagaria por estar acima do teto salarial da NBA. Na negociação, a equipe ainda adquiriu o armador Chris Paul.

Publicidade

Em Washington, Poole não se adaptou facilmente ao novo cenário. Isso porque, em San Francisco, jogava como reserva, liderando a segunda unidade e trazendo energia e pontuação do banco. Enquanto isso, no Wizards, chegou pra ser um dos líderes do perímetro, algo que foi uma dificuldade no começo. Além disso, ajudar a desenvolver os novatos da equipe também cai no escopo de obrigações do jogador.

“Eu quero que ele comece as jogadas e jogue o que pode”, disse Brian Keefe, técnico do Wizards. “Ele terminou muito bem a temporada passada, e começou bem essa. E quem já esteve perto dele, sabe o quanto trabalha. Ele realmente se importa com treinar, com melhorar seu corpo, seu jogo. E quero que ele seja agressivo. Vem dando certo para nós e para ele”.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA