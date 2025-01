Bulls e Suns discutiram troca por Bradley Beal

O Phoenix Suns e o Chicago Bulls chegaram a discutir uma troca envolvendo Bradley Beal. De acordo com Brian Windhorst, da ESPN, a equipe do Arizona vem buscando soluções para a situação do ala-armador, que está iniciando jogos vindo banco de reserva. O jogador, vale dizer, possui uma cláusula de não troca em seu contrato e só sairia para destinos que lhe agradassem.

“Estou enrolando aqui porque já me queimei muito com essas trocas. Mas o ponto principal é que Bulls e Suns conversaram sobre a ideia de Bradley Beal ir para Chicago”, disse Windhorst.

“Não estou dizendo que vai acontecer, nem que esta perto ou algo do tipo. É óbvio, Beal tem a cláusula para proibir as trocas. E também não consigo acreditar que faça sentido para o Bulls. Talvez nunca aconteça, mas foi discutido”.

Publicidade

Não ficou claro se a troca discutida envolveria também a ida de Zach LaVine para o Phoenix Suns. O ala-armador está tendo a melhor temporada de sua carreira em pontos e aproveitamento de três. Assim, o Bulls vem tentando trocá-lo para aproveitar a boa fase e garantir algo em troca. No entanto, não teve sucesso.

Leia mais!

LaVine receberá US$46 milhões na próxima temporada e tem uma opção de jogador para 2026/27 no contrato. Com isso, seu acordo poderia ser incluído em uma troca complexa de Beal. Além disso, também poderia entrar nesse jogo Jimmy Butler, do Miami Heat. Neste caso, porém, Beal iria para o Bulls, Butler para o Suns, e LaVine para o Heat.

Publicidade

Faz sentido para os times?

Jake Fischer, da plataforma Subsctack, também noticiou que uma troca de Beal por LaVine estaria sendo discutida nos bastidores.

“Fontes dizem que Phoenix, por exemplo, poderia ter interesse em explorar uma troca de Bradley Beal por LaVine, dependendo de como o cenário de trocas evoluir nas próximas semanas. É difícil explicar como isso faria sentido para Chicago ou Phoenix, que nessa situação assumiria outro armador com foco na pontuação”, disse o jornalista.

Publicidade

No entanto, parece fazer ainda mais sentido para o Bulls, que tenta obter mais por LaVine do que Beal. A franquia já disse estar buscando escolhas de primeira rodada. E o Suns, embora tenha adquirido três escolhas recentemente, não deve querer negociá-las todas com Chicago.

“Seria uma das trocas mais estúpidas de todos os tempos se eles fizessem isso”, respondeu Tim Bontemps, da ESPN, em seguida ao comentário de Windhorst. “O Bulls não precisam fazer isso. Não há razão para fazerem isso. Apenas esperem. Vão conseguir um valor real por LaVine em um ou dois anos. Seria o auge da insanidade fazer isso”.

Publicidade

Vale dizer, contudo, que as boas performances de LaVine, e de Nikola Vucevic, tem “atrapalhado” o Bulls. Isso porque o objetivo inicial da franquia era conseguir uma boa posição na loteria do Draft. É o mesmo caso, por exemplo, do Brooklyn Nets no começo de 24/25, que começou a ser vitorioso demais. Então, negociaram Dennis Schroder e Dorian Finney-Smith.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA