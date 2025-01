Três times da NBA miram troca por pivô do Raptors

De acordo com Mike Scotto, do site HoopsHype, há três times da NBA interessados em fazer uma troca para adquirir Chris Boucher, pivô do Toronto Raptors. As equipes, inclusive, são todas de playoffs, mostrando alta valorização pelo jogador.

“O Denver Nuggets, junto com o Los Angeles Clippers, New York Knicks e outras equipes, também demonstraram interesse em trocar por Boucher”, disse Scotto.

O pivô de 32 anos está em seu último ano de contrato e recebe US$10 milhões por ano. Nesta temporada, tem médias de 10.7 pontos e 4.4 rebotes por jogo, arremessando 37% de três pontos. No entanto, só vem jogando 17.5 minutos por jogo.

Atualmente, o jogador vive boa fase em Toronto. Isso porque, em seus últimos dez jogos, Boucher teve médias de 13,2 pontos e cinco rebotes por jogo, enquanto arremessou 53% da faixa de três pontos desde o início de janeiro. Portanto, pode ter ganhado valor para negociações.

O Raptors, aliás, é uma equipe que deve participar de mais de um movimento até a trade deadline da NBA. Isso porque, além de Boucher, outros nomes já foram envolvidos em rumores. Um deles, por exemplo é Bruce Brown. De acordo com Jake Fischer, da plataforma Substack, o time não quer seguir com o ala-armador em seu plantel. Então, a franquia deve ouvir propostas até o prazo de trocas, marcado para 6 de fevereiro.

A pressa do Raptors em negociar em liberar o jogador do seu elenco na NBA se dá por seu contrato. Brown está no ano final de seu acordo, com um salário de US$ 23 milhões. Assim, se não houver qualquer troca, ele sairá ao fim da temporada sem dar qualquer retorno ao time de Toronto.

Além disso, algumas equipes com nível de playoffs, que buscam reforçar o garrafão garrafão, têm sondado Toronto para verificar se o Raptors estaria disposto a negociar Kelly Olynyk, que tem um salário de US$13,45 milhões para a temporada 2025/26.

Após perder os primeiros 23 jogos da temporada, Olynyk retornou atuando como reserva e está convertendo 48.6% dos arremessos de três pontos, o melhor aproveitamento de sua carreira.

Por fim, apesar de alguns nomes estarem ligados à saídas do time canadense, a franquia também pode se reforçar. De acordo com Marc Stein, da plataforma Subsctack, o Raptors está de olho na situação de Brandon Ingram, do New Orleans Pelicans. O contrato do ala expira ao final da atual temporada e é um nome que já foi especulado em rumores desde a última campanha.

“Eu ouvi que Toronto apareceu como um time pra se olhar quando o assunto é Ingram. Ainda devemos ver se o Raptors irá de fato ir atrás dele, mas é o rumor mais quente em relação ao ala do Pelicans em semanas”, disse o jornalista.

