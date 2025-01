NBA: cinco times para ficar de olho na trade deadline

O prazo final de trocas da temporada se aproxima. Então, as franquias devem acelerar as negociações em busca de reforços ou mudanças no elenco até 6 de fevereiro. De olho nisso, o site Yahoo Sports listou cinco times para ficar de olho na trade deadline da NBA.

Os times esperados como destaques na trade deadline da NBA têm perfis variados. A lista, por exemplo, considera equipes que desejam disputar o título em 2024/25, mas veem a necessidade de uma nova estrela. Por outro lado, existem franquias em reconstrução que querem abrir mão dos seus principais jogadores.

Portanto, confira os cinco times para ficar de olho na trade deadline da NBA:

Miami Heat

O Miami Heat é certamente um protagonista. Afinal, a franquia vive um drama intenso com Jimmy Butler. O astro de 35 anos foi suspenso em três oportunidades, após pedir sua saída da franquia em entrevista à imprensa. Então, ele enfim está disponível no mercado de trocas.

Apesar do clima turbulento, Miami ainda está na briga pelos playoffs e precisa equilibrar a busca por reforços. Enquanto isso, a negociação de Butler é complexa devido ao seu alto salário, idade avançada e histórico de lesões. Porém, o preço por ele vem caindo, o que abre espaço para os interessados, como Phoenix Suns, Houston Rockets e Phoenix Suns.

Phoenix Suns

A presença de Butler no mercado destaca o Phoenix Suns no prazo de trocas. A franquia, afinal, é o destino preferido do camisa 22, uma vez que ele acredita que pode fechar um contrato máximo na próxima agência livre. As negocições, além disso, podem envolver o ala-armador Bradley Beal.

O ex-Washington Wizards, no entanto, é o entrave da negociação. Isso porque, ele tem um grande contrato e uma cláusula que o permite vetar qualquer troca. Portanto, o Suns tem pouco mais de uma semana para conseguir convencê-lo.

O Suns, por fim, pretende trocar o pivô Jusuf Nurkic e os próximos dias devem ser movimentados em Arizona.

Chicago Bulls

O Chicago Bulls não é destaque no mercado de trocas há algumas temporadas. No entanto, desde a passada, o time mantém o desejo de negociar Zach Lavine e Nikola Vucevic. Embora sejam jogadores de qualidade, os dois são vistos como empecilhos no processo de reconstrução da franquia.

Na temporada, os dois têm tido bons números. Portanto, há a expectativa de que enfim possam ser negociados. Porém, o preço pedido por Chicago pelos astros ainda é entrave nas trocas.

Detroit Pistons

O Detroit Pistons era visto como um time em reconstrução no início de 2024/25. No entanto, a ascensão de Cade Cunningham permitiu uma campanha surpreendente, que hoje disputa uma vaga na pós-temporada. Como resultado, é possível que a franquia se movimente em busca de reforços.

O Pistons, inclusive, conta com US$ 14 milhões livres no teto salarial. A dúvida, segundo os rumores, é absorver contratos ruins em troca de escolhas de Draft ou fortalecer o em torno de Cunningham. Segundo diferentes jornalistas, Lonzo Ball é um nome monitorado.

Los Angeles Lakers

Por fim, um time sempre presente neste tipo de lista: o Los Angeles Lakers. LeBron James e Anthony Davis querem reforços, especialmente um pivô para aliviar o garrafão. No entanto, a diretoria tem mostrado cautela.

Os principais rumores envolvem Vucevic e Jakob Poeltl. Porém, o comportamento de Rob Pelinka pode trazer alguns nomes menores.

