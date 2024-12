Bulls define preço para troca de Nikola Vucevic

O Chicago Bulls pode negociar seu pivô titular, Nikola Vucevic, que é um dos jogadores mais cobiçados para troca na NBA. A equipe não tem um começo de temporada brilhante e, pelo preço certo, deve abrir mão dos seus principais jogadores. Então, de acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, a franquia já estipulou o preço do jogador.

“Depois de não conseguir extrair nenhuma compensação de draft do Oklahoma City em sua troca Alex Caruso por Josh Giddey em junho, Chicago está buscando uma escolha de primeira rodada para se desfazer do pivô Nikola Vucevic. Ele faz uma tremenda temporada ofensiva”, comentou o jornalista.

O duas vezes All-Star está com média de 21 pontos e 9.8 rebotes por jogo. Enquanto isso, tem incríveis 58,7% nos arremessos de quadra, além de 47,4% em cestas de três pontos. Portanto, apesar de completar 34 anos em outubro, Vucevic está tendo um dos melhores anos de sua carreira. Os 21 pontos por jogo do pivô é sua melhor média que ele tem desde a temporada 2020/21, quando deixou o Orlando Magic rumo ao Bulls.

Então, a informação de Stein vem dias depois de Brett Siegel, do site ClutchPoints, relatar que o Bulls está aberto a ouvir ofertas de troca por Nikola Vucevic. Isso porque o veterano é o jogador mais cotado a deixar Illinois, justamente pela sua idade e situação contratual. Além disso, o jornalista indicou que ao menos quatro times estão de olho no montenegrino.

“Vucevic está atraindo interesse de Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans e Detroit Pistons. Várias outras equipes podem muito bem surgir como pretendentes ao jogador. Sobretudo, antes do prazo de negociação, dada sua produção e experiência”, escreveu Siegel.

O contrato do pivô, aliás, é interessante. Apesar de ser um dos melhores da posição na temporada, Vucevic tem somente US$41 milhões para receber nas próximas duas campanhas. Diante da sua capacidade e do baixo valor, diversos times deve buscar a troca por Nikola Vucevic.

Vale ressaltar que, com a contratação de Dennis Schroder, ainda há dúvidas sobre quão agressivo o Warriros será até a trade deadline. Assim, poderia ser um time menos cotado neste momento. Em contrapartida, o Lakers é uma das equipes que mais se interessa por bons pivôs na liga.

Isso porque, desde a chegada do técnico JJ Redick, o foco da franquia tem sido adquirir um pivô para obter sucesso no Oeste.

“É óbvio que você procura um bom elenco, montar um time equilibrado. Mas eu acho que adicionar pivôs e ter opções na posição é muito importante. Talvez até mais do que em outras posições, no nosso caso. Adoraríamos ter um número maior de pivôs em algum momento. Pense no Oeste, em Denver, Oklahoma, Minnesota, Dallas. Todos eles têm muita versatilidade na função. Então, nos playoffs, vamos precisar de tamanho sem dúvida”, afirmou Redick.

Por fim, Zach LaVine segue sendo uma incógnita. Apesar da boa temporada do astro, o Bulls não encanta. A equipe disputou play-in nas duas últimas temporada e não avançou aos playoffs. A atual campanha parece semelhante. Chicago soma 11 vitória e 15 derrotas, sendo o nono colocado no Leste.

Dessa forma, pensar em escolhas de primeira rodada de Draft parece atrativo à franquia que pode considerar de vez sua reconstrução.

