Pivô do 76ers interessa ao Celtics em troca

O pivô Guerschon Yabusele do Philadelphia 76ers, é alvo de troca do Boston Celtics com a aproximação da trade deadline da NBA. O francês que voltou a liga após se destacar nas Olimpíadas, tem sido um dos principais nomes da equipe de Joel Embiid na campanha de 2024/25. Nesse momento, ele interessa ao atual campeão e também a alguns outros times.

O último jornalista a falar sobre isso foi Michael Scotto, do portal Hoops Hype. De acordo com ele, o jogador pode estar disponível por questões de sua extensão de contrato após o fim da campanha. Além disso, ele cita outras equipes que podem ter interesse no atleta.

“Muitos times estão de olho em Guerschon Yabusele. O que posso dizer é que três equipes lideram esse interesse: Boston Celtics, New York Knicks e Denver Nuggets. Há um temor na Philadelphia em não conseguir uma extensão com ele na próxima offseason, já que ele está se valorizando muito em 2024/25. A situação financeira da equipe pode complicar uma renovação se algum time resolver pagar mais por ele”, afirmou Scotto.

Não é a toa que o 76ers tem sido uma das equipes que mais tem feito trocas visando as questões do teto salarial. Por exemplo, Caleb Martin e KJ Martin foram trocados para Dallas Mavericks e Detroit Pistons respectivamente. Ambos os acordos funcionaram para diminuir a folha salarial e limitar possíveis multas. No processo, o time ainda conseguiu obter Quentin Grimes.

Mas além das preocupações do 76ers, o pivô tem um histórico com o Celtics que poderia facilitar uma eventual troca ou mudança futura de equipe. Afinal, Boston foi o primeiro time da carreira do francês, que não teve tanto sucesso em sua primeira passagem pela NBA.

Antes do recente confrontos entre as equipes que foi vencido por Boston, Yabusele foi perguntado por um blog que cobre o Celtics, sobre o que achava de uma troca que o levasse de volta ao seu primeiro time. Ele se desviou da questão, focando a fala sobre o 76ers.

“Caso algo assim aconteça, falaremos sobre isso quando acontecer. Nesse momento, só estou preocupado com a Philadelphia. Acho que estamos melhorando. Foi um ano de altos e baixos é verdade, mas tenho sentido uma melhora nas últimas noites. Estou focado, acima de tudo, em melhorarmos como time, chegar ao play-in e depois chegar aos playoffs. Sinto que se estivermos saudáveis, podemos fazer grandes coisas”, garantiu o francês.

Perguntado sobre o mercado e como a trade deadline pode balançar os jogadores, o camisa 28 voltou a falar sobre foco.

“Bom, todos podem ser trocados. Nós vimos ontem com o acordo que levou Luka Doncic para o Los Angeles Lakers. Então, acho que ninguém está seguro. Mas eu tento não pensar sobre isso e focar na quadra. O que for pra ser, será”, concluiu.

Enquanto Yabusele está focado em melhorar a campanha do 76ers, os times da NBA observam a situação de forma atenta.

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

