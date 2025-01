76ers rejeita tank e aposta em volta de Joel Embiid

Não haverá tank para o Philadelphia 76ers, enquanto a franquia aguarda o retorno de Joel Embiid na temporada 2024/25. Após perder sete jogos seguidos, os rumores de que a franquia poderia começar um movimento de perder de propósito para manter sua escolha de Draft, começaram. Mas com duas vitórias recentes, e novamente perto da zona de play-in, o time ainda espera por seu MVP.

Em entrevista ao jornalista David Aldridge do portal The Athletic, o proprietário da franquia, Josh Harris, falou sobre como ainda confia em seu pivô e na capacidade de Philadelphia seguir competitivo na NBA.

“O que posso dizer é que ainda estamos muito felizes com Joel. Ele é, acima de tudo, um guerreiro desde que chegou à NBA. Lutou contra muitas lesões. Vocês devem se lembrar que ele sequer jogou nos seus dois primeiros anos. Ai atuou 30 vezes no terceiro ano, se tornou nosso líder, foi MVP. É claro que ele está lutando agora contra isso, nós todos estamos. Mas já vencemos juntos muitas vezes, e acredito que vamos passar por isso mais uma vez”, afirmou Harris.

Publicidade

Pensando no começo da campanha, com os reforços que o 76ers buscou, parecia óbvio que a escolha de recrutamento da franquia, iria de fato para o Oklahoma City Thunder em 2025. A pick que foi enviada na troca entre as franquias onde Philadelphia mandou o salário de Al Horford para o rival, é protegida no top-6.

Ou seja, para manter sua escolha, o time do Leste precisaria acabar a loteria como uma das seis primeiras escolhas. A possibilidade se tornou mais provável com o caos de lesões que o time enfrentou desde que 2024/25 começou. Então, jogar a toalha, perder de propósito e aumentar suas chances na loteria, não era absurdo.

Publicidade

Leia mais sobre o 76ers!

Mas Harris garante, isso não vai acontecer. O camisa 21 continua sendo o homem da franquia, e enquanto a possibilidade de tê-lo saudável existir, o 76ers vai tentar.

“Eu quero que ele acerte seu corpo, se livre das lesões e pise na quadra. Se isso acontecer, tudo vai se encaixar para nós. O conheço não só como jogador, mas também como pessoa, eu sei o quanto ele trabalha. Também o considero um cara super inteligente, que tem um grande grupo de pessoas ao seu redor e nós, que vamos tentar ajudar no que estiver ao alcance. Nossa esperança continua, ele vai passar por isso, eu acredito”, ressaltou o proprietário.

Publicidade

Confiantes

David Aldridge explicou a posição da franquia durante o artigo. Tudo se baseia em uma crença de que Joel Embiid estará em quadra logo, e não precisará de mais uma cirurgia no joelho, assim, não sendo necessário que o Philadelphia 76ers entre em um tank.

“Quer você concorde com eles ou não, Philadelphia está depositando suas esperanças de que o pivô não precisará de cirurgia. Assim, ele estará na quadra em breve. Um descanso prolongado, o tirando da temporada por exemplo, está descartado. Enquanto isso, há o argumento de que algumas equipes de play-in chegaram longe nos playoffs nos últimos anos, como Los Angeles Lakers e Miami Heat em 2022/23″, explicou o jornalista.

Publicidade

De qualquer forma, vencer os últimos dois jogos foi vital para essa visão. A equipe superou o líder Cleveland Cavaliers e o confronto direto com o Chicago Bulls para ficar a apenas um jogo da zona de play-in. Na 11ª posição, a franquia volta a jogar na terça-feira (28) contra o Los Angeles Lakers.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA