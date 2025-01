Ex-GM do Warriors, Bob Myers estaria perto do 76ers

EO ex-General Manger do Golden State Warriors, Bob Myers, pode estar perto do Philadelphia 76ers. A informação é de Bill Simmons, insider da NBA. Atualmente, Myers está trabalhando como analista na ESPN, mas, por sua conexão com o dono do Sixers, Josh Harris, pode sair a qualquer momento.

“Você sabia que Bob Myers ajudou Washington com o time de futebol americano, certo? Ele estava naquele comitê consultivo”, disse Simmons em seu podcast. “Eu sinto que ele está pensando sobre a questão do Sixers — e não acho que estou sozinho. Há burburinho sobre Bob Myers na Philadelphia que, na minha opinião, vem crescendo, porque acho que ele teve uma boa experiência com Josh Harris”. Harris, além de dono do 76ers, também é o principal investidor do Washington Commanders, da NFL.

Com 16 vitórias e 27 derrotas na temporada, a situação do Sixers não é das melhores. No entanto, a equipe está fazendo o que pode para melhorar, após um começo com dois triunfos em 17 jogos. Por isso, faz sentido que a diretoria possa olhar para Myers como a solução para o futuro, já que este tem sucesso comprovado na NBA.

Publicidade

Myers, de 49 anos, foi o chefe das operações do Warriors durante o auge da dinastia da equipe. Na verdade, ele quem construiu aqueles times campeões com Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green e, eventualmente, Kevin Durant. Ele também contratou o técnico Steve Kerr, que ainda ocupa o cargo como um dos treinadores mais longevos da liga.

Leia mais!

Em maio de 2023, Myers deixou sua posição como presidente e gerente geral de Golden State passando o bastão para Mike Dunleavy Jr., que está no comando desde então. Enquanto isso, Myers tem sido uma presença frequente na ESPN.

Publicidade

Sem ele, o Warriors voltou a ser um time mediano, lutando pelo play-in, a importância de Bob Myers fica ainda mais evidente, e o Philadelphia 76ers quer exatamente essa importância.

Com o núcleo formado por Joel Embiid, Tyrese Maxey e Paul George, sua missão seria rodeá-los de bons nomes e dar tempo para isso dar certo. Entretanto, com Embiid perto dos 30 anos, e Paul George já com 34, pode ser que o relógio estoure antes do esperado. Vale dizer que embora o pivô camaronês esteja na NBA há 11 anos e já tenha sido MVP, All-Star e All-NBA, ainda não chegou às finais de conferência.

Publicidade

Claro, seria interessante ver como Myers se encaixaria com o presidente dos 76ers, Daryl Morey, que assumiu as operações de basquete em 2020. Como dois grandes dirigentes do basquete, o time poderia prosperar construindo um elenco juntos, mas alguns acreditam que suas ideologias podem acabar entrando em conflito.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA