De acordo com Shams Charania, da ESPN, Joel Embiid e o Philadelphia 76ers vão ter uma conversa sobre o futuro do atleta na NBA. Ainda segundo o jornalista, a franquia quer entender as questões de saúde do astro que têm atrapalhado a presença dele, sobretudo, na atual temporada. O pivô tem apenas 13 jogos disputados em 2024/25.

“O time e Joel Embiid terão que ter algumas conversas sobre a saúde dele”, disse o analista. “Isso tem sido um fator muito importante na temporada do Sixers. Além disso, não saber se ele irá jogar toda noite atrapalha o técnico Nick Nurse. Pelo que sei, ele ainda está em reabilitação, mas há frustrações sobre não tê-lo. Um jogador de nível MVP não podendo jogar. E ele conhece seu corpo mais que qualquer outro, e há um nível de respeito sobre isso, mas precisam dele”.

Analistas ainda especulam que a diretoria da franquia ficou descontente com o fato do pivô ter jogado as Olímpiadas de Paris. Isso porque ele participou de todas as partidas, mas voltou lesionado para a temporada do Sixers.

O 76ers tem sete vitórias e seis derrotas na atual temporada da NBA quando Joel Embiid está em quadra. Sem ele, no entanto, são oito vitórias e 21 derrotas. Mesmo quando disponível, porém, sua produtividade não tem sido a mesma de temporadas anteriores. São 24.4 pontos por jogo, com 7.9 rebotes, 3.8 assistências e um toco por jogo.

No ano passado, ele teve 34.7 pontos, 11 rebotes, 5.6 assistências e 1.7 bloqueio de médias. Assim, são mais de dez pontos por jogo perdidos na sua performance, o que tem feito muita falta ao time de Philadelphia.

Embora o time ocupe a 11ª posição, já está três jogos atrás do Chicago Bulls, o primeiro time na zona de classificação ao play-in. Ademais, caso o plano seja ir direto para a pós-temporada, as coisas pioram. Isso porque o Sixers está a sete vitórias do Atlanta Hawks, sexto colocado.

Então, no melhor dos cenários, o time pode se classificar para o play-in. No pior, entretanto, o 76ers ficaria fora dos playoffs, algo que certamente não era esperado quando contrataram Paul George para fazer um trio de peso com Embiid e Tyrese Maxey.

A produtividade de George também não empolga. O astro tem 17 pontos, 5.8 rebotes e 4.9 assistências por jogo. Na temporada passada, porém, tinha 22.6 de média. E esses pontos “perdidos” pelo veterano e Embiid têm feito falta. Afinal, o Sixers tem o sétimo pior ataque da NBA. Enquanto isso, a boa notícia do time, o novato Jared McCain, se lesionou e está fora da temporada.

