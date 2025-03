Antigo colega de LeBron James crava: “Michael Jordan é melhor”

No sábado (8), durante o podcast de Dwight Howard, Mario Chalmers afirmou que Michael Jordan é o maior jogador de todos os tempos, o colocando à frente de LeBron James. O ex-jogador afirmou que o ídolo do Chicago Bulls era mais temido em quadra do que seu antigo companheiro no Miami Heat.

Chalmers conhece bem o jogo de LeBron. Isso porque ele jogou ao lado do astro no Miami Heat, onde conquistaram títulos juntos. Mesmo assim, ele acredita que a aura de intimidação de Jordan o coloca acima de qualquer outro jogador na história da NBA.

“Ouvir as pessoas falarem e terem essas conversas, até mesmo pessoas que jogaram antes de mim. Jordan passava medo. Não à toa o chamavam de Jesus Negro. ou Gato Preto. Então, existia um estigma diferente que vem com Michael Jordan. Isso não acontece com LeBron”, comentou.

Publicidade

Para Chalmers, essa admiração extrema faz de Jordan o maior de todos os tempos. Portanto, o impacto psicológico que ele causava nos adversários é algo que nenhum outro jogador conseguiu replicar.

“As pessoas falam sobre Jordan de uma maneira diferente”, disse Chalmers. “Ouvi muitas conversas com jogadores que atuaram antes de mim. Eles dizem que havia medo. Chamavam Jordan de Jesus, de gato preto. Existia um estigma diferente com ele.”

Publicidade

Leia mais!

Chalmers não desmerece LeBron. Aliás, ele reconhece que o astro dos Lakers é um dos jogadores mais completos da história. Fisicamente dominante, versátil e capaz de fazer tudo em quadra, LeBron tem um impacto gigantesco no jogo.

Mesmo assim, Chalmers vê o debate sobre o GOAT como algo que vai além da técnica. No entanto, para ele, a emoção e o respeito que Jordan gerava nos adversários fazem diferença.

“É a verdade. Não estou contando mentiras, não estou dizendo nada sobre o caráter de LeBron James. Não é nada pessoal, mas é algo que os jogadores da NBA testemunham. Joguei dez anos, estive em dois times, joguei contra 450 jogadores diferentes. Sei como é”, completou.

Publicidade

Por fim, Chalmers não é o primeiro ex-colega de LeBron a colocar Jordan à frente. Dwyane Wade, que teve grande parceria com LeBron no Miami Heat, também já afirmou que vê Jordan como o maior jogador de todos os tempos.

“Eu nunca vi Bill Russell jogar e nunca digo Kareem Abdul-Jabbar. Obviamente, eles são os GOATs de outras pessoa. Mas para mim, que cresci em Chicago, meu GOAT é Jordan. Afinal, a escolha se baseia em quem você cresceu assistindo e pensa ‘eu quero ser essa pessoa'”, disse Wade em entrevista ao site Bleacher Report.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA