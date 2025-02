Quais seriam os salários dos jogadores do Bulls de Michael Jordan

A NBA passa por mudanças em suas regras salariais de tempos em tempos. De acordo com o teto, os times possuem muita flexibilidade financeira. Mas o novo acordo de trabalho da liga vem tirando o sono dos donos de equipes. Então, apenas fazendo um exercício de adivinhação, analisamos como seriam os salários dos jogadores daquele Chicago Bulls de Michael Jordan.

Primeiro, é necessário entender que o time de 1998 tinha três astros, mas apenas um (Michael Jordan) recebia como tal. Scottie Pippen, por exemplo, ganhava infinitamente menos. Enquanto Jordan levava US$33.1 milhões em seu último ano, Pippen tinha US$2.8 milhões. Ou seja, havia um abismo.

Mas isso tem uma explicação.

Publicidade

O teto era de US$26.9 milhões, mas havia uma exceção para cada time. Era possível estender o contrato de um jogador acima do limite, algo que aconteceu com os salários de Jordan nos últimos anos. No entanto, aquele era o último ano daquele CBA (acordo coletivo) e os atletas fizeram o primeiro locaute (greve) da NBA.

Então, vamos listar como eram os salários dos jogadores do Bulls de Michael Jordan em 1998.

Jogadores Salário* Michael Jordan 33.1 milhões Ron Harper 4.5 milhões Toni Kukoc 4.5 milhões Dennis Rodman 4.5 milhões Luc Longley 3.2 milhões Scottie Pippen 2.8 milhões Bill Wennington 1.8 milhões Scott Burrell 1.4 milhões Randy Brown 1.2 milhões Robert Parish 1.1 milhões Jason Caffey 850.9 mil Steve Kerr 750 mil Keith Booth 597 mil Jud Buechler 500 mil Joe Kleine 272 mil

* Em dólares

Publicidade

Leia mais

Certo. Então, para tentarmos alterar os salários dos jogadores com as regras atuais, Michael Jordan não poderia ter toda essa diferença para o resto do time. A primeira coisa é ver a porcentagem que o Bulls estava acima do teto. Mas aqui, vamos interpretar que Jordan era uma exceção, de fato.

Assim, fora ele, o Bulls gastava US$28.2 milhões, o que era cerca de 5% acima do teto. Como os times que competem hoje, vamos colocar a equipe de Chicago acima do segundo nível de multas, o apron. Ou seja, mais de US$188.9 milhões.

Publicidade

Pronto. Agora, temos uma base mínima para estipularmos os salários dos jogadores, enquanto Michael Jordan se aplicaria às regras atuais. Ele não poderia receber quase dez vezes a mais que o segundo da lista do Bulls.

Hoje, Jordan, Pippen e Rodman se aplicariam a algo próximo do que é o supermax. Agora, imagine como seria isso.

É, de certa forma, similar ao que acontece com Boston Celtics e Denver Nuggets hoje. Enquanto o Celtics conta com cinco jogadores recebendo acima de US$20 milhões em 2024/25, o Nuggets tem quatro.

Publicidade

Aqui, vamos colocar, além de Michael Jordan, Ron Harper, Scottie Pippen, Toni Kukoc e Dennis Rodman acima desses US$20 milhões.

Salários em 2024/25 dos jogadores do Bulls de 1997/98

Primeiro, vamos pensar no seguinte: Michael Jordan receberia o maior salário da NBA ou algo muito próximo disso. Hoje, Stephen Curry, em situação similar de Jordan, ganha US$55.7 milhões. Mas não dá para todos os outros receberem igual, certo? Seria possível, no entanto, Pippen e Rodman com cerca de US$40 milhões.

Publicidade

Veja o Phoenix Suns hoje, por exemplo. Kevin Durant, Bradley Beal e Devin Booker levam, pelo menos, US$49.2 milhões na atual campanha. Mas não vamos fazer isso aqui. Ao menos, nem tanto.

Aqui, Keith Booth é o único calouro. Com a vigésima oitava escolha, ele receberia em torno de US$2.5 milhões. Após Luc Longley, o resto teria de ser, basicamente, mínimo para veteranos. Aí, tem um detalhe.

Jogadores veteranos recebem salários de acordo com o tempo de serviço na NBA. Neste caso, atletas como Robert Parish, receberia cerca de US$3.3 milhões, mas só US$2.0 milhões seriam contabilizados para o Bulls. Por fim, Joe Kleine não receberia o proporcional, como faziam antes. Ele foi dispensado em janeiro de 1998, então ganhou apenas pelo período em que ficou. De acordo com as regras atuais, ele teria de receber o valor integral. Ou seja, U$3.3 milhões (por estar acima de dez anos na liga).

Publicidade

Jogadores Salário* Michael Jordan 55.7 Scottie Pippen 42.5 Dennis Rodman 40.5 Ron Harper 25.0 Toni Kukoc 20.0 Luc Longley 5.4 Jason Caffey 3.6 Bill Wennington 3.3 Robert Parish 3.3 Joe Kleine 3.3 Steve Kerr 3.0 Jud Buechler 2.8 Randy Brown 2.6 Keith Booth 2.5 Scott Burrell 2.2

* Em milhões de dólares

Multas e mais multas

Como resultado, o Bulls de Jordan pagaria muitas multas por conta dos salários. Claro, não passa de uma ideia, de uma projeção, pois o time já estava acima do teto salarial da NBA. De acordo com as novas regras e sabendo que a direção de Chicago não gosta de pagar taxas, certamente seria um último ano.

Publicidade

Para ter uma ideia, o Chicago Bulls era o time que mais pagava salários em 1997/98, com US$61.3 milhões. Corrigindo pela inflação, seria em torno de US$120.2 milhões hoje. Mas como são regras diferentes, algumas coisas aconteceriam.

Pippen, por exemplo, não aceitaria receber um valor tão baixo e não estenderia seu contrato. Teria de acontecer uma mudança de mentalidade na direção. Por ele ser um All-NBA nos anos anteriores, ele teria direito do supermax. Então, como uma ideia de que ele receberia algo próximo desse máximo, ficaria abaixo dos US$49.2 milhões que teria direito. Daria um “desconto”.

Publicidade

Por fim, Rodman não era All-Star, All-NBA ou melhor defensor da temporada nos anos em que esteve no Bulls. Mas na temporada anterior, ele fez parte do terceiro time ideal da liga. Assim, chegaria em Chicago estendendo seu acordo próximo do máximo. Assim como Pippen, ele receberia perto de US$40 milhões.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA