Votamos e definimos os quintetos históricos de cada time da NBA

Quais são os melhores jogadores da história em cada franquia? Quem fez a diferença por um título, por uma série de playoffs? Hoje, o Jumper Brasil preparou uma lista com os quintetos históricos de cada time da NBA. A ideia é trazer a discussão sobre quem realmente deveria fazer parte e quem nós não elegemos. Então, para isso, a gente trouxe alguns amigos leitores e membros do site para montarmos tudo.

Votaram: Gustavo Lima (Jumper Brasil), Matheus Carvalho (Jumper Brasil / Pisou na Linha), Antonio Gomes (Jumper Brasil), Mauro Jr (consultor Jumper Brasil), Julio Luizelli (consultor Jumper Brasil), Higor Goulart (Jumper Brasil), Luis Fernando (SwishTV BR), Gustavo Freitas (Jumper Brasil), João Pedro Nieri (Jumper Brasil)

Mas antes, eles receberam algumas orientações. Poderiam votar em mais de um pivô, por exemplo, em casos raros. Como foi no Los Angeles Lakers, enquanto o time teve Shaquille O’Neal e Kareem Abdul-Jabbar, que ficaram juntos nos quintetos históricos da NBA. Por outro lado, nas outras posições, era flexível dependendo de onde jogaram mais em suas carreiras.

Um fato curioso, no entanto, ficou por conta de alguns jogadores que entraram em mais de um time da NBA. Assim como os citados Abdul-Jabbar e Shaq, LeBron James, Vince Carter, Julius Erving, Charles Barkley, Jason Kidd, Carmelo Anthony, entre outros, fizeram parte de duas ou mais equipes.

Atlanta Hawks

Pos Jogador Votos G Trae Young 5 G Lou Hudson 5 F Dominique Wilkins 9 F Bob Pettit 9 C Dikembe Mutombo 8

Também receberam votos: Joe Johnson (4), Lenny Wilkens (4), Al Horford (1)

Apesar de estar na liga há poucos anos no time, Trae Young conseguiu uma vaga nos quintetos históricos da NBA. Então, bateu Joe Johnson e Lenny Wilkens por um voto.

Boston Celtics

Pos Jogador Votos G Bob Cousy 9 G John Havlicek 9 F Larry Bird 9 F Kevin McHale 3 C Bill Russell 9

Também receberam votos: Paul Pierce: (2), Sam Jones (2), Kevin Garnett (2)

O time com mais títulos na história da NBA foi quase unânime. Não havia dúvida em quatro das posições, mas Paul Pierce, Sam Jones e Kevin Garnett ficaram a um voto de Kevin McHale.

Brooklyn Nets

Pos Jogador Votos G Jason Kidd 9 G Vince Carter 6 F Julius Erving 7 F Buck Williams 5 C Brook Lopez 8

Também receberam votos: Stephon Marbury (1), Drazen Petrovic (3), Richard Jefferson (1), Kevin Durant (3), Kenyon Martin (1), Billy Paultz (1)

Apesar de não passar tanto tempo no Nets, Vince Carter entrou aqui. Enquanto isso, o pivô Brook Lopez quase foi unânime. O time ainda conta com outro astro que entrou em outra equipe da NBA: Julius Erving.

Charlotte Hornets

Pos Jogador Votos G Kemba Walker 7 G Muggsy Bogues 3 F Glen Rice 7 F Larry Johnson 9 C Alonzo Mourning 9

Também receberam votos: Dell Curry (3), LaMelo Ball (1), Baron Davis (2), Eddie Jones (2), Gerald Wallace (2)

Aquele time dos anos 90 fez muita diferença para montarmos os quintetos históricos da NBA. Três deles fizeram parte, enquanto Dell Curry (pai de Stephen) empatou com Muggsy Bogues. Aliás, ele também atuou naquela época.

Chicago Bulls

Pos Jogador Votos G Derrick Rose 9 G Michael Jordan 9 F Scottie Pippen 9 F Dennis Rodman 7 C Artis Gilmore 8

Aqui, o pessoal quase não teve dúvidas para montar o time do Bulls, seis vezes campeão da NBA nos anos 90. Do trio da segunda fase de títulos, apenas Dennis Rodman não foi unânime, enquanto Horace Grant e Bill Cartwright, da primeira, tiveram um voto cada.

Também receberam votos: Horace Grant (1), Bob Love (1), Bill Cartwright (1)

Cleveland Cavaliers

Pos Jogador Votos G Mark Price 8 G Kyrie Irving 8 F LeBron James 9 F Larry Nance 5 C Brad Daugherty 8

Também receberam votos: Donovan Mitchell (1), Ron Harper (1), Kevin Love (4), Zydrunas Ilgauskas (1)

Título da NBA conta tanto que quase Kevin Love desbancou Larry Nance do time. Enquanto isso, Zydrunas Ilgauskas recebeu apenas um voto.

Dallas Mavericks

Pos Jogador Votos G Jason Kidd 5 G Luka Doncic 9 F Dirk Nowitzki 9 F Mark Aguirre 6 C Tyson Chandler 4

Também receberam votos: Jason Terry (1), Steve Nash (3), Derek Harper (1), Jim Jackson (1), Michael Finley (1), Rolando Blackman (4), Sam Perkins (1)

Mais um time da NBA para Jason Kidd entrar nos quintetos históricos. Apesar de Luka Doncic sair no meio da atual temporada, ele teve todos os votos.

Denver Nuggets

Pos Jogador Votos G Jamal Murray 8 G David Thompson 6 F Alex English 9 F Carmelo Anthony 8 C Nikola Jokic 9

Também receberam votos: Fat Lever (4), Dan Issel (1)

Assim como no caso do Cavs, o título da NBA que o time do Nuggets teve fez a diferrença para Jamal Murray. Enquanto isso, Carmelo Anthony e Nikola Jokic, os dois donos da camisa 15 em Denver, também entraram.

Detroit Pistons

Pos Jogador Votos G Isiah Thomas 9 G Joe Dumars 9 F Grant Hill 9 F Dennis Rodman 8 C Ben Wallace 8

Também receberam votos: Bill Laimbeer (1), Bob Lanier (1)

Votação quase unânime nos quintetos históricos do Pistons, especialmente por conta da fase em que o time ganhou dois títulos na NBA. Por outro lado, Ben Wallace representa o elenco do terceiro.

Golden State Warriors

Pos Jogador Votos G Stephen Curry 9 G Klay Thompson 8 F Draymond Green 7 F Rick Barry 6 C Wilt Chamberlain 9

Também receberam votos: Nate Thurmond (1), Kevin Durant (5)

Por apenas um voto, o MVP da NBA Kevin Durant não entrou no time do Warriors. Afinal, mudar de equipes assim não ajuda tanto no legado, né?

Houston Rockets

Pos Jogador Votos G James Harden 9 G Clyde Draxler 4 F Tracy McGrady 7 F Moses Malone 5 C Hakeem Olajuwon 9

Também receberam votos: Calvin Murphy (3), Steve Francis (1), Rudy Tomjanovich (2), Otis Thorpe (2), Elvin Hayes (2), Yao Ming (1)

Apesar de estar no segundo título da NBA como o time do Rockets, Clyde Drexler foi o titular com menos votos nos quintetos históricos. No entanto, ele aparece em outra equipe.

Indiana Pacers

Pos Jogador Votos G Mark Jackson 5 G Reggie Miller 9 F Paul George 9 F Jermaine O’Neal 8 C Rik Smits 8

Também receberam votos: Tyrese Halliburton (3), Roger Brown (2), Mel Daniels (1)

Embora não esteja há tanto tempo no Pacers, Tyrese Haliburton recebeu três votos para a armação. Enquanto isso, Reggie Miller e Paul George foram unânimes. Por fim, Jermaine O’Neal, que jogou muitos anos como pivô, era ala-pivô em Indiana.

Los Angeles Clippers

Pos Jogador Votos G Chris Paul 9 G Randy Smith 5 F Blake Griffin 9 F Kawhi Leonard 4 C Bob McAdoo 7

Também receberam votos: World B Free (1), Ron Harper (2), Paul George (2), Danny Manning (3), Elton Brand (1), DeAndre Jordan (2)

Boa parte dos votantes não viu Ron Harper no Clippers. Enquanto era um gênio na defesa nos títulos da NBA por Chicago Bulls e Los Angeles Lakers, Harper era um verdadeiro cestinha no time de Los Angeles. Foi assim no Cleveland Cavaliers, também.

Los Angeles Lakers

Pos Jogador Votos G Magic Johnson 9 G Kobe Bryant 9 F LeBron James 6 F Kareem Abdul-Jabbar 7 C Shaquille O’Neal 7

Também receberam votos: Jerry West (1), Elgin Baylor (5), James Worthy (1)

Não que seja muito natural, mas Shaq e Abdul-Jabbar dividem o garrafão aqui. Claro que não seria possível em um jogo normal, mas para os quintetos históricos da NBA, o time do Lakers ficou bem forte. Para ter uma ideia, ainda faltou Wilt Chamberlain na votação.

Memphis Grizzlies

Pos Jogador Votos G Mike Conley 9 G Ja Morant 6 F Zach Randolph 7 F Pau Gasol 7 C Marc Gasol 9

Também receberam votos: Tony Allen (1), Jason Williams (1), Rudy Gay (1), Shareef Abdur-Rahim (3), Jaren Jackson Jr (1)

Apesar de o Grizzlies não ser um dos times mais históricos da NBA, jogadores que fizeram a equipe tomar outros rumos foram lembrados. Embora nunca tenham jogado juntos na liga, os irmãos Gasol foram incríveis em Memphis.

Miami Heat

Pos Jogador Votos G Dwyane Wade 9 G Tim Hardaway 7 F LeBron James 9 F Chris Bosh 5 C Alonzo Mourning 7

Também receberam votos: Ray Allen (1), Jimmy Butler (3), Shaquille O’Neal (4)

Mais um time da NBA com LeBron James. Mas foi o último, tá? Enquanto isso, Shaq quase repetiu James. Ficou a três votos de Alonzo Mourning e um de Chris Bosh. Ele entrou no do Orlando Magic e no Lakers.

Milwaukee Bucks

Pos Jogador Votos G Oscar Robertson 9 G Sidney Moncrief 5 F Marques Johnson 5 F Giannis Antetokounmpo 9 C Kareem Abdul-Jabbar 9

Também receberam votos: Jrue Holiday (1), Ray Allen (3), Khris Middleton (3), Bob Dandridge (1)

Com Oscar Robertson, Giannis Antetokounmpo e Kareem Abdul-Jabbar de unânimes, o time do Bucks parece um dos melhores na defesa nos elencos históricos da NBA.

Minnesota Timberwolves

Pos Jogador Votos G Sam Cassell 5 G Anthony Edwards 8 F Kevin Love 9 F Kevin Garnett 9 C Karl-Anthony Towns 9

Também receberam votos: Wally Szczerbiak (1), Ricky Rubio (1), Stephon Marbury (3)

Sam Cassell entrou com cinco votos, enquanto Stephon Marbury teve três. Garnett e Love entram nas alas, enquanto Towns é o pivô.

New Orleans Pelicans

Pos Jogador Votos G Chris Paul 8 G Jrue Holiday 6 F David West 7 F Zion Williamson 4 C Anthony Davis 9

Também receberam votos: Jonas Valanciunas (1), Eric Gordon (1), Baron Davis (2), Jamal Mashburn (2), Brandon Ingram (3), DeMarcus Cousins (1), Tyson Chandler (1)

Apesar de não ter tanta tradição na NBA, o time do Pelicans até que ficou legal, especialmente na defesa.

New York Knicks

Pos Jogador Votos G Walt Frazier 9 G Earl Monroe 6 F Carmelo Anthony 6 F Willis Reed 7 C Patrick Ewing 9

Também receberam votos: Richie Guerin (2), Jalen Brunson (1), Dave DeBusschere (2), Bernard King (3)

Por outro lado, o Knicks é um time com muita tradição na NBA e mescla jogadores dos anos 70 com Carmelo Anthony e Pat Ewing. Willis Reed era pivô, mas é um dos casos que explicamos no início do texto.

Oklahoma City Thunder

Pos Jogador Votos G Gary Payton 9 G Russell Westbrook 9 F Kevin Durant 9 F Shawn Kemp 9 C Jack Sikma 5

Também recebeu votos: Spencer Haywood (4)

O Thunder é o antigo Seattle Supersonics, então recebeu o histórico de Payton, Kemp e Sikma.

Orlando Magic

Pos Jogador Votos G Penny Hardaway 9 G Nick Anderson 5 F Tracy McGrady 9 F Dwight Howard 6 C Shaquille O’Neal 9

Também receberam votos: Jameer Nelson (1) Grant Hill (1), Horace Grant (4), Paolo Banchero (1)

Philadelphia 76ers

Pos Jogador Votos G Allen Iverson 9 G Hal Greer 8 F Julius Erving 9 F Charles Barkley 8 C Wilt Chamberlain 9

Também receberam votos: Mo Cheeks (1), Dolph Schayes (1)

Apesar de o Sixers contar com Joel Embiid no time há uma década (desde seu Draft da NBA), ele não recebeu votos.

Phoenix Suns

Pos Jogador Votos G Steve Nash 9 G Kevin Johnson 6 F Devin Booker 7 F Charles Barkley 8 C Amare Stoudemire 8

Também receberam votos: Shawn Marion (3), Paul Westphal (1), Kevin Durant (1), Tom Chambers (1), Alvan Adams (1)

Charles Barkley foi incrível no Sixers, mas no Suns, ele levou o time à final da NBA. Aqui, tivemos de dar um “jeitinho” para acomodar Devin Booker na ala. Apesar de ele ter minutos ali na carreira, não é exatamente sua posição.

Portland Trail Blazers

Pos Jogador Votos G Damian Lillard 9 G Clyde Drexler 9 F LaMarcus Aldridge 8 F Maurice Lucas 3 C Bill Walton 9

Também receberam votos: Terry Porter (1), Scottie Pipppen (1), Buck Williams (2), Brandon Roy (2), Arvydas Sabonis (1)

Damian Lillard, Clyde Drexler e Bill Walton receberam todos os votos, enquanto LaMarcus Aldridge ficou a um de ser unânime.

Sacramento Kings

Pos Jogador Votos G Oscar Robertson 8 G Mitch Richmond 7 F Chris Webber 9 F Peja Stojakovic 7 C Jerry Lucas 4

Também receberam votos: Nate Archibald (2), De’Aaron Fox (1), Jack Twyman (1), Vlade Divac (2), Domantas Sabonis (2), DeMarcus Cousins (2)

Chris Webber e Peja Stojakovic receberam votos por conta daquele Kings que brilhou no começo dos anos 2000. No entanto, De’Aaron Fox, Domantas Sabonis e DeMarcus Cousins, também foram lembrados.

San Antonio Spurs

Pos Jogador Votos G Tony Parker 9 G Manu Ginobili 9 F George Gervin 6 F Tim Duncan 9 C David Robinson 9

Também recebeu votos: Kawhi Leonard (3)

Aqui, a única dúvida era entre Kawhi Leonard e George Gervin. Apesar de Gervin não vencer um título no Spurs, ele foi incrível em seu tempo.

Toronto Raptors

Pos Jogador Votos G Kyle Lowry 9 G DeMar DeRozan 9 F Vince Carter 9 F Kawhi Leonard 8 C Chris Bosh 7

Também receberam votos: Andrea Bargnani (1), Marcus Camby (1), Pascal Siakam (1)

O perímetro foi unânime, enquanto Kawhi Leonard recebeu oito votos. Apesar de ele jogar apenas um ano, veio o título, né?

Utah Jazz

Pos Jogador Votos G John Stockton 9 G Pete Maravich 9 F Adrian Dantley 8 F Karl Malone 9 C Rudy Gobert 5

Também receberam votos: Andrei Kirilenko (1), Mark Eaton (4)

Enquanto Karl Malone e John Stockton são daquele time que foi às finais da NBA duas vezes, Rudy Gobert acabou entrando na vaga que já foi de Mark Eaton.

Washington Wizards

Pos Jogador Votos G John Wall 9 G Gilbert Arenas 5 F Bernard King 3 F Elvin Hayes 8 C Wes Unseld 9

Também receberam votos: Bradley Beal (4), Earl Monroe (1), Moses Malone (1), Bob Dandridge (1), Gus Johnson (2), Antawn Jamison (2)

Por fim, o último time dos quintetos históricos da NBA: o Wizards. Tem tradição, mas nos últimos anos não consegue sair da reconstrução. Enquanto isso, John Wall e Gilbert Arenas na armação aqui é legal de ver.

