Antes de troca, Mavericks “forjou” problema físico de Luka Doncic

A troca de Luka Doncic vai ser um drama para o Dallas Mavericks por muito tempo. O GM Nico Harrison já tentou justificar a sua polêmica decisão, mas as explicações não foram bem recebidas. A torcida segue furiosa com a transação, mas um episódio pode ter sido crucial para a saída do craque. Segundo Christian Clark, do site The Athletic, a equipe teve que forjar uma lesão do jogador em novembro passado.

“No final de novembro, Luka foi desfalque em cinco partidas por causa de uma torção no punho direito. Mas a descrição não teria sido tão verdadeira assim. Na verdade, a equipe ‘cedeu’ esse tempo ao jogador. Ele usaria esse intervalo afastado para melhorar o seu condicionamento físico, que, na época, não era ideal”, revelou o jornalista.

A preparação físico-atlética de Doncic, a princípio, sempre foi um ponto de interrogação para o Mavericks. Ele sempre se reapresentou para pré-temporadas longe das condições ideais. Mas isso chegou a um ponto extremo no início dessa campanha. Vários jornalistas apuraram que o jovem astro chegou a pesar mais de 120 quilos. Foi uma situação que acendeu o sinal vermelho na alta cúpula de Dallas.

“Luka nunca teve lesões de alta gravidade. Como resultado, essa vai ser a primeira vez na carreira que disputa menos de 60 jogos em uma temporada regular. A preocupação de Nico, no entanto, é que o seu corpo ‘quebraria’ antes do que todos preveem. Outras pessoas dentro da organização também. E essa dúvida cresceu a ponto de fazê-lo negociar um atleta que pode ser MVP da liga”, detalhou Clark.

Como Kobe

É provável que nenhum outro GM da liga, na posição de Harrison no Mavericks, tivesse feito a troca com Luka Doncic. Mas o dirigente de Dallas tem uma vivência particular no basquete. Ele trabalhou de perto com Kobe Bryant e, assim, viu a forma impassível com que o ícone do Los Angeles Lakers encarava a carreira. Esse era o padrão que esperava, mas nunca viu, do jovem craque.

“Luka não tem a mesma mentalidade de Kobe. Ele bebe cerveja e fuma narguilé, por exemplo. Controlava algumas decisões sobre a agenda de treinos, bem como os outros superastros da liga. A franquia não conseguiu motivá-lo a cuidar mais de sua forma física. São ações até comuns para jovens de 25 anos, mas não se encaixam nos padrões de Nico”, relatou Clark

Vale ressaltar, no entanto, que os padrões e visão de Harrison não são partilhados por todos na organização. O ex-dono majoritário da equipe, Mark Cuban, posicionou-se contra o negócio. O problema é que ele não teve participação nesse processo. “Desde o afastamento de Mark, Nico virou o chefe do basquete de Dallas. E a decisão parece ter sido dele de forma quase total”, completou.

Extensão

Antes da troca, Luka Doncic caminhava para ser elegível a uma grande extensão prévia no Mavericks. O jogador esloveno poderia receber um contrato de US$345 milhões por cinco anos. Nos bastidores, todos apostavam que a oferta desse contrato e o acordo eram uma questão de tempo. Mas Clark apurou que, na verdade, não era bem assim.

“Luka queria assinar uma extensão prévia máxima em julho. Mas a grande reviravolta era que Dallas não lhe ofereceria isso. E não foi acaso que Nico identificou um astro no mercado que gostaria, com quem já trabalhou antes. Além disso, negociou com um GM em quem confia. Quem conhece Nico garante que, quando ele confia em alguém, deixa isso o mais claro possível”, concluiu o jornalista do The Athletic.

