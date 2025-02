Comissário da NBA rebate questões sobre troca de Luka Doncic

A troca de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers abalou a NBA na trade deadline. Muitas teorias foram criadas, enquanto donos de times reclamaram que o Dallas Mavericks não quis oferecer o esloveno no mercado. No entanto, Milwaukee Bucks e Minnesota Timberwolves também foram consultados e rejeitaram a negociação. Agora, o comissário Adam Silver rebate tudo o que aconteceu desde então.

“Fiquei surpreso quando ouvi sobre a negociação. Eu não sabia que Luka Doncic poderia ser um jogador que potencialmente sairia em uma troca. Então, foi novidade para mim”, disse Silver. “Eu acompanhei como se fosse um fã, de certo modo. E eu já falei sobre isso antes. É um tipo de informação confidencial que ninguém fica sabendo, a não ser que seja um jogador publicamente pronto para uma troca. Então, até onde eu sabia, não era o caso”.

De fato, Silver soube da troca de Doncic assim como todo o resto do mundo: via anúncio do jornalista Shams Charania, da ESPN. Há duas semanas, Charania informou que Mavs e Lakers acertaram a negociação, enquanto precisou reafirmar que era real. Apesar de todo o mundo desconfiar que poderia ser qualquer outra situação, ali acontecia uma das movimentações mais surpreeendentes da história.

Silver, por outro lado, viu a troca de forma muito mais simples: a direção do Mavs quis o negócio para poder brigar pelo título da NBA de imediato. Apesar de tantas teorias da conspiração, ele sabe que nada disso existe. Foi apenas uma estratégia. Boa ou não, partiu do próprio time de Dallas.

O comissário cravou que não tem dúvidas: a direção do Mavs fez a troca de Luka Doncic sem pensar em algo além da NBA. Ele garante que os novos donos não pensam em tirar o time de Dallas, ao contrário de teorias sem fundamento algum.

Ele disse que é até normal as pessoas acreditarem em algo extra, pois trata-se de um jogador geracional e jovem. Mas entende que a direção de Dallas queria ir em outra direção. Luka Doncic saiu do time por um defensor de elite, apesar de seis anos mais velho e com histórico de lesões.

Anthony Davis fez sua estreia pelo Mavs e brilhou enquanto esteve em quadra. No entanto, se machucou no fim do terceiro quarto contra o Houston Rockets. Desde então, passou por exames de imagem, que mostraram algo mais sério na virilha e que seria por conta de uma lesão não curada no abdômem. De acordo com especialistas, a contusão teria ligação com o que houve em seu último jogo pelo Lakers.

O tempo vai dizer…

Silver diz ter garantias de que a nova direção do Mavs fez a troca de Luka Doncic pensando apenas no futuro da franquia na NBA.

“Apesar de a história vai dizer se a troca foi boa ou não, Dallas fez pensando no que queria para a temporada da NBA. Não tenho a menor dúvida de que o novo dono quer manter o time em Dallas. Mas, também, não tenho a menor dúvida do que a franquia quer fazer. Eu posso dizer aos fãs do time que o tempo vai dizer se deu certo, mas eles precisam acreditar no time. Então, não tenho como ter dúvidas”, concluiu Silver.

Ainda com restrição de minutos, Doncic fez dois jogos pelo Lakers após a troca. Ele possui médias de 15.0 pontos, 4.5 rebotes e 4.0 assistências até aqui pelo novo time.

