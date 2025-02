O que é “apron” na NBA? Confira quais times estão acima

Em ligas americanas, é comum vermos o conceito de teto salarial, uma forma de manter a competição acirrada sem criar disparidades, como é o exemplo do futebol. No caso do basquete, as equipes até podem estar acima desse teto, mas não sem punições. O mais recente acordo coletivo de trabalho (CBA) da NBA estabelece o “apron”, níveis de multa que penalizam, em trocas e no bolso, os times acima dela.

A NBA funciona com um soft cap, ou seja, os times até podem estar acima do teto salarial. No entanto, têm que pagar taxas extras por isso. Então, isso é uma grande vantagem para equipes de grandes mercados que têm dinheiro para montar os supertimes. Casos como o do Golden State Warriors de Kevin Durant são um exemplo disso.

Após o primeiro nível de multas da liga, que tem punições no bolso das equipes, existem os aprons. O primeiro apron é um limite que, quando ultrapassado, impede a equipe de usar certas exceções para contratar jogadores na NBA. Uma delas é a taxpayer mid-level exception, que permite a adição de atletas por valores acima do mínimo salarial. Além disso, times acima do primeiro apron enfrentam restrições em negociações, como não poder enviar dinheiro em trocas. O valor do primeiro apron está estipulado em US$178.132.000.

Já no segundo apron, a NBA impõe restrições ainda mais severas para equipes que estão gastando demais. Além das limitações do primeiro apron, times que batem nesse teto do segundo nível não podem assinar jogadores dispensados durante a temporada que estivessem ganhando mais que a MLE (US$12.8 milhões). Além disso, não podem trocar escolhas de draft para seis anos ou mais no futuro. O valor para “estourar” esse limite salarial é de US$188.931.000.

Ben Simmons, por exemplo, foi dispensado pelo Brooklyn Nets. Mas como seu salário era de US$40.3 milhões, times que estão acima do primeiro apron já não podem tentar um acordo.

Para ficar abaixo dos aprons, as equipes fazem trocas e dispensam jogadores. Ao final da trade deadine de 2024/25, três times ficaram acima do segundo teto salarial de multas. São eles o Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves e o Boston Celtics. Phoenix, aliás, tem a maior folha salarial da liga, com US$214 milhões anuais. Os times perderam o direito de trocarem a escolha de primeira rodada de 2032. Mas se continuarem assim pelos próximos quatro anos, a pick cai para o último lugar da primeira rodada.

Acima do primeiro apron estão New York Knicks, Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks e Denver Nuggets. Assim, essas equipes também enfrentam as punições da NBA.

Deve se que o apron é um mecânismo da NBA para conter gastos, e os times acima fazem uma espécie de “troca”. Embora estejam sofrendo com as punições, acabam atraindo mais talento, por estarem gastando mais. O próprio Suns, por exemplo, tem três jogadores All-Star que não seria possível reunir sem estourar o limite.

