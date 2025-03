Trae Young: “Zaccharie Risacher deveria ser eleito novato do ano”

Antes do início da temporada, Trae Young causou polêmica com um comentário sobre Zaccharie Risacher. O astro fez uma análise pessimista sobre o último draft depois do Atlanta Hawks selecionar o francês com a primeira escolha. Ele indicava não estar tão empolgado com o novato, mas isso mudou após uma campanha juntos. Agora, o armador faz campanha para ver o colega com o troféu de calouro do ano.

“Para mim, Zaccharie deveria ser eleito novato do ano. Eu sei que sou parcial, mas acho que merece o prêmio. Ele deu uma ótima resposta sendo ‘atirado no fogo’ como titular desde o início da temporada. Isso não é fácil. Além disso, quando comparado a outros concorrentes, os seus números falam por si só. Certamente, Zaccharie deveria levar”, afirmou o líder do time, em entrevista ao The Atlanta Journal-Constitution.

Risacher não foi um sucesso imediato em sua primeira temporada na liga, mas vive um ótimo momento. Ele registrou dígitos duplos de pontuação em 16 dos últimos 21 jogos, enquanto acertou 45% dos seus arremessos de longa distância nesse período. O ala se elevou na disputa pelo prêmio com esses jogos recentes. Young, no entanto, garante que o jovem nem sabe sobre as suas chances de ser melhor calouro da liga.

“A melhor parte sobre Zaccharie é que, enquanto estamos conversando sobre o assunto, ele não está nem aí. Isso não é o seu foco. E nós estamos tentando também fazer com que seja fácil para ele só focar nos jogos, em se divertir e na própria evolução. A gente não quer que ele sinta pressão. Só deve entrar em quadra e jogar, acima de tudo, com atitude”, concluiu o craque de Atlanta.

Teto alto

A aparente desconfiança de Trae Young com Zaccharie Risacher passou rápido. Dos fãs do Hawks, no entanto, demorou um pouco. As atuações fracas nas primeiras semanas de temporada só não foram mais criticadas porque outros estreantes também não se destacaram. Mas o técnico Quin Snyder acha que ele já mostrou o bastante para tranquilizar até os torcedores mais céticos.

“O mais importante para Zaccharie, a princípio, era aproveitar os minutos em que estava em quadra. E acho que ele fez isso. Então, o seu desenvolvimento vai seguir sendo bem divertido de acompanhar. Digo isso não só por causa do seu talento, mas pela postura e mentalidade que mostrou. Se mantiver essa conduta, esse garoto só vai melhorar”, projetou o veterano treinador.

Risacher nunca foi visto como o novato mais empolgante do recrutamento. Mas Snyder crava que os analistas que duvidavam do potencial em longo prazo do francês estavam errados. “As pessoas se referiam muito ao teto de Zaccharie antes do draft. Pois, agora, a gente aposta que ele tem um teto bem alto. O seu espírito competitivo, paixão pelo jogo e ética de trabalho nos garantem isso”, finalizou.

Aprendizado

Todos os novatos passam por um período de adaptação quando chegam à NBA. Afinal, é uma grande mudança de ambiente, rotina e nível de competição. Imagine, então, para um jovem que também se mudou de país. Risacher nunca morou fora da França antes do draft. Ele admite que teve um estranhamento no primeiro momento, mas, agora, sente-se no panorama perfeito para crescer como jogador.

“Eu sinto que estou mais confortável e, com isso, sou capaz de aprender a cada lance. É um ambiente novo, mas tenho ótimos colegas que me ajudam dentro e fora de quadra. Nós jogamos várias partidas aqui e não há nada melhor para um jovem como eu do que competir todas as noites. Estou em um cenário perfeito para aprender com jogadores, técnicos e a franquia como um todo”, celebrou o atleta de 19 anos.

