Futuro de Trae Young no Hawks é “obscuro”, alerta jornalista

Após a trade deadline, o futuro do astro Trae Young no Atlanta Hawks pode se tornar uma das grandes pautas da NBA. Em dificuldades para montar um time vencedor, e mais uma vez no meio da tabela da Conferência Leste, algumas trocas que o time fez na última quinta-feira (6) chamaram a atenção. Novamente, o armador pode estar recheado de rumores até a próxima offseason.

A fala sobre o futuro de Young foi do jornalista Chris Haynes, que comentou o fim do prazo de trocas em programa especial na NBA TV.

“O que posso dizer é que não sabemos qual será o seu futuro. Ouço que não há muita previsão sobre o que ele vai fazer no momento. Em breve, ele precisa discutir uma extensão de contrato com Atlanta e não se sabe onde isso vai dar”, afirmou.

Publicidade

O camisa 11 recebe pouco mais de US$43 milhões em 2024/25. Depois disso, ele ainda tem mais um ano garantido em seu contrato para 2025/26 no valor de US$45.9 milhões. Por fim, uma opção de jogador pode ou não ser exercida na campanha de 2026/27 por US$48.9 milhões.

A questão, então, parece ser se a janela do jogador e da franquia vão se alinhar em algum momento. Young é um astro em contrato máximo, ele quer vencer jogos. Por outro lado, Atlanta tem se inclinado para um movimento mais jovem desde que trocou Dejounte Murray para o New Orleans Pelicans na última agência livre.

Publicidade

Leia mais!

Nesse meio tempo, o Hawks passou a oferecer mais protagonismo aos seus jovens. Nomes como por exemplo, Jalen Johnson, Dyson Daniels, Onyeka Okongwu e De’Andre Hunter. Além disso, o francês Zaccharie Risacher também tem muito espaço, sendo a primeira escolha do Draft de 2024.

A dinâmica, aliás, deu certo por algum tempo. Atlanta chegou as fases finais da Copa da NBA superando um grupo com os favoritos da conferência Boston Celtics e Cleveland Cavaliers. Mas a campanha foi freada por uma sequência de lesões de Johnson, que agora está fora do restante do ano de 2024/25.

Publicidade

Enquanto isso, a equipe negociou nomes importantes como De’Andre Hunter para o Cavaliers e Bogdan Bogdanovic para o Los Angeles Clippers. Por um lado, mais tempo de quadra para Risacher e outros jovens, por outro, menos chances de competir de verdade em meio a uma grande sequência de derrotas e a aproximação na tabela de times como Chicago Bulls e Philadelphia 76ers.

O futuro de Trae Young, é verdade, sempre esteve em pauta no Hawks nos últimos anos. Haynes também relembrou que o San Antonio Spurs teve grande interesse em obtê-lo, mas preferiu ficar com De’Aaron Fox que ficou disponível para troca nessa deadline. O Los Angeles também já esteve em rumores pelo camisa 11, mas agora tem Luka Doncic a disposição.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA