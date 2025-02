Hawks manda pivô veterano em troca para o Rockets

Mais uma do Atlanta Hawks. A equipe enviou Cody Zeller para o Houston Rockets. Assim, é a terceira movimentação da equipe de Atlanta hoje. Antes, Bogdan Bogdanovic e De’Andre Hunter também foram negociados. Agora, a ida do pivô veterano para o Rockets também é acompanhada de uma escolha de segunda rodada do Hawks, que não recebe nada em troca. A informação é de Shams Charania, da ESPN.

Com dificuldades na tabela da NBA, Atlanta dá a entender que vai “abandonar” a temporada, trocando seus bons jogadores para acumular ativos. A ida de Zeller para o Rockets é um desses casos, já que o Hawks não vai receber nada em troca. No entanto, a equipe não irá pagar os salários do pivô, de US$3.5 milhões por ano até o final da temporada 2026/27.

Vale dizer que Zeller, embora estivesse no Hawks desde o início da temporada, nunca entrou em quadra pela equipe. Ele veio como uma forma de equiparar salários na troca que trouxe Dyson Daniels à Atlanta, mas por “razões pessoais” nem mesmo viajava com o time.

Para o Rockets, então, chegam o pivô e uma escolha de segunda rodada. Zeller não deve ver longos minutos na rotação de Houston. A troca, portanto, é centrada na equipe absorver seu salário e tirá-lo da folha de pagamento de Atlanta.

Assim, Cody Zeller está na NBA há 11 anos, a maior parte deles pelo Charlotte Hornets. Na liga, tem médias de 7.9 pontos e 5.7 rebotes por jogo, sendo reserva por várias temporadas. A chegada do pivô, saindo do Hawks em troca para o Rockets, pode marcar o fim da carreira dele na NBA, já que segundo o jornalista Jeremy Brener, o jogador deve ser dispensado.

Mais cedo, o Hawks trocou De’Andre Hunter para o Cleveland Cavaliers em troca de Caris Levert, Georges Giang, três escolhas de segunda rodada e duas trocas de seleções (pick swaps) nos drafts de 2026 e 2028.

Além disso, trocou Bogdan Bogdanovic para o Los Angeles Clippers, recebendo Terance Mann e Bones Hyland.

Contratos da troca

Hawks recebe: nada

Rockets recebe: Cody Zeller (US$ 3.5 milhões nessa temporada, US$ 3.675 milhões em 25/26 e US$ 3.85 milhões em 26/27) e uma escolha de segunda rodada.

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no YouTube a partir das 15h13 (horário de Brasília).

