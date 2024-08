Draymond Green acusa jornalista de ser espião de LeBron James

Draymond Green acusou recentemente o repórter Chris Haynes, ex-jornalista da TNT Sports, de ser um espião de LeBron James. Em uma entrevista, o ala-pivô relembrou o momento em que o jornalista apareceu no centro de treinamento do Golden State Warriors. Green acreditava que Haynes havia sido enviado por LeBron para espionar o adversário.

“Me lembro de entrar pela primeira vez no vestiário do Warriors e ouvir de Draymond: ‘Eu não confio em você, cara’. Achei inicialmente que ele estivesse brincando, mas ele reforçou: ‘Eu não confio em você, cara. Você é um espião do Cavs. LeBron e seus caras te mandaram aqui para espionar a gente. Nós não vamos lidar com você, e vou garantir que ninguém fale com você'”, relembrou Haynes.

A desconfiança de Draymond Green era baseada no histórico de Haynes na NBA. Durante alguns anos, Haynes foi o repórter do Cleveland Cavaliers, time de LeBron James, antes de assumir o trabalho de repórter do Warriors. Por isso, Green acreditava que Haynes poderia estar espionando os treinamentos do Warriors a mando de LeBron.

“Ele estava falando sério, cara. Ele estava muito sério. Eu não conseguia acreditar e dizia: ‘Dray, eu sou só um repórter, cara. Não tenho nenhum interesse particular'”, completou Haynes, em entrevista ao Bleacher Report.

A desconfiança de Draymond Green em relação a Chris Haynes se explica pelo contexto da rivalidade na NBA na época. Entre 2014 e 2018, Warriors e Cavaliers protagonizaram a principal rivalidade da liga, se enfrentando em quatro finais consecutivas. Em três dessas finais, o título ficou com o time de Golden State. Portanto, a crença de que Haynes pudesse ser um espião de LeBron era compreensível.

Um dos motivos que reforçou essa desconfiança foi a final da NBA de 2016. Naquela série, o Warriors abriu três vitórias em sete jogos e precisava de apenas mais um triunfo para conquistar o título pela segunda vez consecutiva. No entanto, o Cavaliers conseguiu uma virada histórica, e LeBron foi eleito o MVP das finais, com médias de 29.7 pontos, 49.4% de aproveitamento nos arremessos e 11.3 rebotes.

Atualmente, Haynes é um agente livre na NBA. Após a saída da TNT da cobertura da NBA, o repórter foi desligado da equipe e está em busca de uma nova emissora para trabalhar. Uma coisa é certa: ele não será mais o repórter de LeBron James em jogos contra o Golden State Warriors de Draymond Green.

