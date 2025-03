NBA: Knicks fecha com reforço que estava no Clippers

O New York Knicks acertou mais um reforço para a temporada da NBA: um ex-jogador do Los Angeles Clippers. O ala MarJon Beauchamp, que havia chegado ao time da Califórnia na trade deadline, mas foi dispensado pela equipe.

Beauchamp foi a escolha de primeira rodada do Milwaukee Bucks no Draft de 2022. Em duas temporadas e meia pela equipe, teve médias de apenas 4.2 pontos e 2.1 rebotes, sem conseguir entrar de fato na rotação. No total, foram 126 jogos, começando em 12 deles.

Então, no início do mês, ele foi trocado ao Clippers por Kevin Porter Jr. Lá, a história foi parecida: Beauchamp jogou apenas três partidas, com quatro pontos de média. Assim, foi dispensado pela equipe para abrir espaço para Jordan Miller.

Agora, chega ao Knicks num contrato de duas vias. A franquia abriu espaços para jogadores two-way ao dispensar Matt Ryan e Jacob Toppin, no último domingo (2). Ele poderá participar de até 12 dos 22 jogos que New York ainda tem na temporada regular.

Portanto, agora Beauchamp espera ser um reforço mais efetivo para o Knicks do que foi para Clippers e Bucks até aqui em sua carreira na NBA. Se isso não acontecer, pode ser que o jogador perca espaço na liga, como já aconteceu com tantos outros.

O Knicks tem 40 vitórias e 20 derrotas na temporada e deve assegurar a ida aos playoffs com a terceira posição da Conferência Leste. O que preocupa a torcida, no entanto, é o fato da equipe ter perdido todas as partidas disputadas contra Cleveland Cavaliers, Boston Celtics e Oklahoma City Thunder – as três melhores da liga. Então, analistas indicam que a equipe pode não estar pronta para os grandes jogos contra adversários mais duros.

Além dos problemas em quadra, o Knicks se prepara para uma batalha judicial contra o Toronto Raptors. Isso porque as equipes têm um conflito desde 2023, sob alegação de vazamentos de informação. Segundo o time de Nova York, um ex-funcionário da franquia teria fornecido documentos internos para o time de Toronto.

Assim, a batalha judicial ganhou um novo capítulo quando um juiz exigiu que Adam Silver deveria ser quem arbitraria a disputa. A decisão contrariou o Knicks, que contestou a relação do comissário com Larry Tanenbaum, dirigente do Raptors. A franquia nova-iorquina alega que a liga não quis solucionar a questão de forma justa. Agora, porém, a decisão está marcada para 21 de julho.

