Para GM do Jazz, troca de Luka Doncic foi presente do Mavericks ao Lakers

Dallas Mavericks e o Los Angeles Lakers fizeram uma das trocas mais chocantes da história da NBA quando a equipe do Texas enviou Luka Doncic para receber Anthony Davis. Dessa forma, os dois jogadores já estrearam pelos seus novos times, inclusive com o pivô se lesionando logo no primeiro jogo. O terceiro envolvido na negociação, que permitiu ao Lakers abrir espaço salarial, foi o Utah Jazz. E para o GM da franquia, Justin Zanik, o Mavs o acordo foi um presente ao time da Califórnia.

“Rob Pelinka [GM do Lakers] até disse em sua coletiva de imprensa apresentando Luka que foi um presente. E acho que é assim que muitos dos meus colegas, não quero falar por eles, mas é assim que todos nós meio que sentimos. Mas Nico Harrison [GM do Mavs] e Dallas fazem um ótimo trabalho. Eles têm seus motivos para querer melhorar a defesa e, claro, conseguir um jogador do top 15 por direito próprio. E eles decidiram que isso era o melhor para eles”, comentou.

“Tenho quebrado a cabeça para lembrar a última vez que alguém desse calibre, sem ser um agente livre, foi trocado nessa idade. Com 25 anos. E estamos falando de um superastro global. Isso porque não é apenas um dos melhores jogadores da NBA, estamos falando de um cara com alcance global”, concluiu o dirigente de Utah.

Zanik também falou sobre como ficou feliz em receber escolhas de draft “de graça”, mas que não teria feito o negócio se o Jazz estivesse em uma posição melhor e soubesse quais eram os outros termos da troca.

Dessa forma, Utah foi incluído na negociação para absorver o contrato de Jalen Hood-Schifino, de US$4 milhões. A equipe ainda recebeu duas escolhas de segunda rodada e não precisou incluir nada na troca. A única saída do Jazz foi Mo Bamba, cortado para dar espaço para Hood-Schifino.

Além disso, ao que tudo indica, Lakers e Mavericks só envolveram o Jazz nos detalhes finais da troca de Luka Doncic quando isso se tornou necessário. Danny Ainge, CEO da franquia de Utah, nem mesmo sabia que a troca envolvia Doncic até cerca de 30 minutos antes da negociação ser finalizada. Isso porque tanto Nico Harrison quanto Rob Pelinka mantiveram tudo “em segredo”.

Inclusive, nem mesmo os principais jogadores das equipes sabiam da negociação. Segundo relatos da ESPN, Doncic estava em casa quando ficou sabendo. Já Anthony Davis, também estava em sua casa, em Los Angeles, e havia acabado de parabenizar o time pela vitória contra o New York Knicks. LeBron James, então, estava jantando em Nova York após o jogo, e Kyrie Irving estava tratando de uma lesão.

