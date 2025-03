Técnico do Mavericks explica comentário polêmico sobre Klay Thompson

O técnico do Dallas Mavericks, Jason Kidd, afirmou que o time não tem uma “opção número um” no momento, gerando polêmica a respeito de Klay Thompson. Isso porque a equipe sofre com diversas lesões ao longo da temporada, principalmente de suas principais estrelas como Anthony Davis e Kyrie Irving. No entanto, o ala-armador é quatro vezes campeão da NBA, mas não foi lembrado por Kidd.

Então, antes do jogo contra o Phoenix Suns, o técnico do Mavericks precisou explicar sua fala que “excluiu” Klay Thompson.

“Os times adversários sempre tentam tirar Klay do jogo”, disse Kidd. “Se eu disser que ele é o principal jogador da equipe, eles vão focar ainda mais nele. Por isso, falei do time como um todo. Queremos criar boas chances para ele arremessar. O basquete é um jogo coletivo. Precisamos criar bons arremessos. Para isso, alguém tem que atacar o garrafão e distribuir a bola. Dessa forma, vamos conseguir finalizações mais fáceis”, explicou Kidd.

Em seu primeiro ano no Mavs, o veterano acumula 56 jogos disputados. Como resultado, soma médias de 14.1 pontos, 3.4 rebotes e 40.1% de aproveitamento nas bolas de três. No entanto, a temporada 2024/25 tem sido difícil. Afinal, o time enfrentou lesões e momentos complicados. Mesmo assim, Kidd vê em Thompson uma peça chave para tentar uma classificação à pós-temporada.

“Ele já venceu títulos e sabe o que é ser um líder. Agora, precisamos disso. Portanto, queremos que ele continue jogando bem e ajudando o time”, ressaltou.

Além do que faz dentro de quadra, Thompson também ajuda os mais jovens. Para Kidd, sua experiência pode acelerar o desenvolvimento dos atletas.

“A voz dele faz diferença. Ele orienta os mais novos e os ajuda a crescer no jogo. Ter um jogador como ele na equipe é uma grande vantagem. Vamos precisar dele até o fim da temporada. Queremos que ele continue sendo um profissional exemplar e dê o seu melhor em cada jogo”, completou o treinador.

Outra polêmica

Após a troca de Luka Doncic e as lesões de Davis e Irving, o pai de Klay Thompson, o ex-jogador Mychal Thompson, falou sobre a situação do filho em Dallas.

“Ele está preso no purgatório agora”, disse. “E se continuarem nessa décima posição, será surpreendente. Isso porque acho que vão perder dez seguidas. Vão perder muito até o fim da temporada”, concluiu.

Enquanto isso, o Mavs é o décimo colocado, sem suas duas superestrelas. Thompson segue atuando sem lesões, mas tinha assinado com a franquia na esperança de competir pelo título de novo. Aliás, Shams Charania, da ESPN, disse durante a offseason que a oferta do Warriors foi melhor do que a de Dallas, mas que Klay sentiu ter mais chances de ganhar no Texas.

