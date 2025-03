Nikola Jokic comanda e Nuggets vence Lakers

O Denver Nuggets de Nikola Jokic venceu o desfalcado Los Angeles Lakers nesta sexta-feira (14). A equipe visitante esteve sem LeBron James e Luka Doncic, mas contou com Austin Reaves liderando uma briga até os segundos finais do jogo, que por fim, foi decidido pelo sérvio e por Jamal Murray. Além disso, a rodada da NBA ainda contou com mais nove jogos.

Denver tem tido uma sequência de oscilação, mas voltou a vencer. Nos últimos três duelos, uma vitória e uma derrota contra o Oklahoma City Thunder, além de outra queda para o Minnesota Timberwolves. A grande notícia, porém, fica no retorno de Aaron Gordon e na volta a segunda posição do Oeste, com a derrota do Memphis Grizzlies. A equipe tem 43 vitórias em 67 jogos. O próximo duelo é contra o Washington Wizards, já nesse sábado (15).

Los Angeles, que vivia grande fase, entrou em queda desde que perdeu James por lesão no clássico contra o Boston Celtics. Afinal, essa foi a quarta derrota seguida da equipe que chegou até a ultrapassar o rival dessa sexta e se tornar o vice líder do Oeste. Assim, a franquia agora tem 40 vitórias em 65 partidas e volta a ocupar a quinta posição, perdendo terreno na disputa do mando de quadra. O próximo duelo é no domingo (16) contra o Phoenix Suns.

Então, confira os principais pontos da vitória do Nuggets de Nikola Jokic contra o Lakers de Austin Reaves.

Craques crescem no fim, Denver se salva

O Nuggets chegou a estar perdendo por seis pontos, com pouco mais de cinco minutos para o fim do jogo. A defesa cresceu, mas também valem os méritos de Nikola Jokic e Jamal Murray. O pivô não fez um de seus clássicos triplos-duplos, mas foi vital com 28 pontos. Além disso, o Lakers não tinha corpos para marcá-lo e abusou das faltas, o levando 17 vezes a linha do lance livre. Murray marcou oito pontos na reta final. Aliás, fez a bola que virou o jogo para o time da casa, pouco depois de Jokic empatar.

Aaron Gordon volta bem

Enfim, a saúde de Aaron Gordon vai permitir que ele tenha uma sequência em 2024/25? O ala-pivô mostrou o quão fundamental é para o sucesso do Nuggets nessa noite. O Lakers apenas não teve resposta para ele, que marcou 17 pontos e também foi dez vezes a linha do lance livre através de seus cortes pra cesta. Por fim, em seus 31 minutos na quadra, Denver superou o rival por 16 pontos, o melhor saldo de um jogador no duelo.

A evolução de Christian Braun é ótima

Em meio ao sucesso do novo Nuggets e a vitória sobre o Lakers, Christian Braun é um nome que pode passar despercebido em meio aos grandes desempenhos de Nikola Jokic. Sua eficiência nessa noite foi, acima de tudo, fantástica. Ele marcou 22 pontos com nove de dez arremessos convertidos. Além disso, distribuiu seis assistências com apenas um erro de ataque. Conector, bom cortador para a cesta, duas bolas de três no jogo. Mais um belo desempenho.

Leia mais!

Sem Luka e LeBron, o show é de Austin Reaves

O Nuggets x Lakers teve o brilho de Nikola Jokic e Jamal Murray, mas é justo dizer que o melhor em quadra na verdade foi Austin Reaves. Com um time remendado, cheio de desfalques, ele ditou o ritmo de todas as ações ofensivas desde o primeiro minuto. Para se ter uma noção, terminou o primeiro quarto com 12 pontos e sete assistências. Por fim, flertou com o triplo-duplo, com 37 pontos e 13 passes decisivos. Quase deu uma vitória improvável para Los Angeles.

Dalton Knecht voltando

Após todas as polêmicas envolvendo sua quase troca para o Charlotte Hornets, o calouro Dalton Knecht tem tentado recuperar o ritmo. Hoje, foi a principal companhia de Reaves, com 32 pontos e cinco bolas de três no processo. Ele ainda oscila muito, sobretudo no ataque. Mas sua movimentação fora da bola segue se provando uma grande arma nos melhores dias.

Falta de pivôs puniu L.A

Além dos desfalques mais falados, o time também está sem o pivô Jaxson Hayes. O jovem jogador não é o titular ideal, mas vinha crescendo, inclusive com um trabalho de destaque sobre o próprio Nikola Jokic no último duelo entre Nuggets x Lakers. Los Angeles até ganhou muitos rebotes ofensivos no jogo (19), mas mesmo vencendo a batalha de volume, sofreu para conter Denver no aro, seja com o sérvio ou com cortes. Christian Koloko e Alex Len fizeram muitas faltas, e isso foi fatal na quantidade de lances-livres dos donos da casa.

(40-25) Los Angeles Lakers 126 x 131 Denver Nuggets (43-24)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Austin Reaves 37 8 13 4 0 Dalton Knecht 32 2 1 0 0 Shake Milton 16 5 3 1 0 Jordan Goodwin 10 6 2 1 1 Jarred Vanderbilt 9 7 7 3 0

Três pontos: 15-40; Knecht: 5-13

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 28 7 5 3 1 Jamal Murray 26 4 5 0 1 Christian Braun 22 5 6 1 0 Aaron Gordon 17 7 4 0 1 Russell Westbrook 17 6 7 1 0

Três pontos: 13-31; Murray: 5-9

Outros jogos

Além da vitória do Nuggets de Nikola Jokic sobre o Lakers de Austin Reaves, a rodada da NBA dessa sexta-feira ainda contou com mais nove partidas. Então, confira os resultados e box-scores dos outros jogos da noite.

(48-19) Boston Celtics 103 x 91 Miami Heat (29-37)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 28 4 5 1 0 Jrue Holiday 25 4 3 1 2 Derrick White 18 5 4 2 0 Payton Pritchard 11 3 0 3 0 Al Horford 9 9 5 0 1

Três pontos: 19-50; Holiday: 5-8

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Andrew Wiggins 23 4 3 4 0 Tyler Herro 19 5 6 2 2 Jaime Jaquez Jr. 13 5 3 0 0 Davion Mitchell 12 9 4 1 0 Bam Adebayo 9 9 2 0 1

Três pontos: 13-34; Mitchell: 3-5

(37-28) Indiana Pacers 112 x 100 Philadelphia 76ers (22-44)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 27 7 4 1 2 Myles Turner 18 7 1 0 1 Aaron Nesmith 16 3 2 1 0 Tyrese Haliburton 14 5 10 1 0 Obi Toppin 11 8 3 1 0

Três pontos: 10-35; Nesmith: 3-6

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Jeff Dowtin 24 5 4 2 1 Jared Butler 17 3 4 0 1 Adem Bona 16 9 0 2 1 Ricky Council IV 14 4 0 0 3 Oshae Brissett 14 1 0 1 1

Três pontos: 11-38; Brissett: 3-5

(37-30) Los Angeles Clippers 121 x 98 Atlanta Hawks (32-35)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 25 8 7 2 2 Kawhi Leonard 25 6 2 5 0 Ivica Zubac 18 6 2 0 0 Derrick Jones Jr. 14 2 0 1 1 Bogdan Bogdanovic 12 3 3 0 0

Três pontos: 12-27; Harden: 4-8

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Onyeka Okongwu 18 10 3 1 3 Trae Young 17 4 7 0 0 Zaccharie Risacher 15 7 1 2 0 Caris LeVert 12 4 2 2 1 Dominick Barlow 10 4 0 0 0

Três pontos: 9-33; LeVert: 2-4

(33-35) Dallas Mavericks 96 x 133 Houston Rockets (42-25)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Williams 25 4 2 1 0 Naji Marshall 21 5 3 1 1 Spencer Dinwiddie 20 3 2 0 0 Kessler Edwards 12 6 0 1 4 Klay Thompson 5 9 3 0 0

Três pontos: 8-22; Dinwiddie: 2-3

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Tari Eason 30 8 3 1 2 Jalen Green 23 9 5 1 2 Alperen Sengun 16 15 4 1 0 Jabari Smith Jr. 13 8 2 0 2 Aaron Holiday 13 3 4 0 0

Três pontos: 15-31; Green: 4-8

(56-10) Cleveland Cavaliers 133 x 124 Memphis Grizzlies (42-25)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Evan Mobley 22 11 3 1 2 Darius Garland 20 2 9 4 0 De’Andre Hunter 18 5 1 1 0 Jarrett Allen 16 6 3 1 1 Sam Merrill 14 1 2 0 0

Três pontos: 19-51; Merrill: 4-5

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Ja Morant 44 8 7 1 0 Jaren Jackson Jr. 13 3 0 4 2 Brandon Clarke 13 5 1 1 0 Desmond Bane 12 6 3 0 0 Scotty Pippen Jr. 8 3 6 3 1

Três pontos: 11-36; Jackson: 3-5

(31-37) Orlando Magic 111 x 118 Minnesota Timberwolves (39-29)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 43 10 3 0 0 Caleb Houstan 18 1 1 4 0 Franz Wagner 16 4 4 1 0 Cory Joseph 8 3 3 1 1 Tristan Da Silva 8 3 0 0 0

Três pontos: 12-28; Houstan: 6-8

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 28 4 5 0 1 Julius Randle 22 7 5 0 0 Donte DiVincenzo 14 3 5 1 1 Rudy Gobert 12 12 1 2 0 Nickeil Alexander-Walker 12 3 1 0 0

Três pontos: 14-33; Conley: 3-5

(17-49) Charlotte Hornets 145 x 134 San Antonio Spurs (27-38)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 27 3 15 1 0 Nick Smith Jr. 26 3 5 0 0 Miles Bridges 21 7 8 0 1 Josh Green 20 1 3 4 0 Mark Williams 14 10 3 1 0

Três pontos: 26-46; Ball: 7-11

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephon Castle 26 3 1 1 1 Devin Vassell 22 3 3 1 1 Jeremy Sochan 14 4 2 2 0 Sandro Mamukelashvilli 13 3 1 2 2 Keldon Johnson 12 5 3 1 0

Três pontos: 21-46; Champagnie: 3-5

(24-43) Toronto Raptors 126 x 118 Utah Jazz (15-52)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 20 10 3 1 0 Immanuel Quickley 20 5 5 1 0 AJ Lawson 18 5 0 0 0 RJ Barrett 17 2 5 1 0 Orlando Robinson 14 10 5 0 2

Três pontos: 12-32; Shead: 3-4

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Clarkson 19 2 3 2 0 Kyle Filipowski 18 11 3 2 1 Isaiah Collier 16 5 8 1 0 Lauri Markkanen 16 5 0 0 0 Johnny Juzang 14 4 1 2 0

Três pontos: 16-38; Markkanen: 4-8

(33-33) Sacramento Kings 106 x 122 Phoenix Suns (31-36)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 23 0 1 0 0 Zach LaVine 21 3 2 0 0 Malik Monk 18 8 5 1 0 Keegan Murray 14 8 2 2 0 Domantas Sabonis 12 11 12 3 1

Três pontos: 8-32; DeRozan: 3-5

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 22 4 13 1 0 Kevin Durant 22 4 6 1 2 Tyus Jones 20 2 4 0 0 Ryan Dunn 16 5 3 4 0 Bradley Beal 15 3 2 1 0

Três pontos: 24-43; Jones: 6-6

