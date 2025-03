LeBron James acompanha título de Bryce, seu filho mais novo

LeBron James surgiu apoiando seu filho Bryce James na final da Divisão I da Califórnia. O astro do Los Angeles Lakers esteve à beira da quadra para acompanhar o jovem conquistar o título por Sierra Canyon. O atleta do ensino médio terminou o jogo com somente três pontos e cinco rebotes.

Os três pontos do filho de LeBron, no entanto, foram importantes para a conquista. A 17 segundos do fim, ele usou sua força para infiltrar na defesa adversária e marcar uma cesta e falta. Assim, deixou sua equipe cinco pontos à frente e ajudou na vitória por 58 a 53.

A cesta, inclusive, levou LeBron James à loucura. O craque do Lakers quase invadiu a quadra quando foi comemorar os dois pontos do filho. A torcida no Golden 1 Center, enquanto isso, também vibrou com a cesta de Bryce.

LeBron is loving it after an And 1 bucket to put Sierra Canyon up 5 with 17 seconds left in the game. pic.twitter.com/0fQUo50Ypf — West Coast Preps (@westcoastpreps_) March 15, 2025

LeBron James surgiu na partida do filho Bryce enquanto está afastado da NBA. O craque não joga há três partidas por conta de uma lesão na virilha. A projeção, aliás, é de que ele retorne nos próximos dias. Enquanto isso, o time de Los Angeles não vence há quatro jogos e ocupa a quinta posição do Oeste.

Bryce James, por sua vez, já definiu seu futuro no basquete. O filho do camisa 23 jogará pela Universidade de Arizona de olho em uma vaga no Draft de 2026. Portanto, ele encerra seu período em Sierra Canyon com um importante título estadual.

O filho de LeBron, inclusive, é visto como um jogador físico e com um bom arsenal de habilidades. Na NCAA, assim, ele deve ser um dos nomes favoritos dos fãs.

“Bryce James é filho de LeBron James, então, como seu irmão mais velho Bronny, está sendo visto por muita gente”, disse Adam Finkelstein, do 247 Sports. “Bryce precisa de tempo e espaço para fazer a sua própria carreira. Ele pode não ser um atleta dinâmico ou um organizador de jogadas, mas é um jogador grande para jogar no perímetro e tem ótimas habilidades”.

