NBA: Astro do Thunder quebra recorde de Kevin Durant em vitória

Na vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Sacramento Kings, na terça-feira (25), o astro Shai Gilgeous-Alexander quebrou uma marca de Kevin Durant na NBA. Isso porque o armador chegou ao 65º jogo seguido com pelo menos 20 pontos. O recorde do veterano pela franquia era de 64 partidas consecutivas com essa pontuação. A informação é de Clemente Almanza, do site OKC Thunder Wire.

A última vez que ele ficou abaixo de 20 pontos foi em 30 de outubro contra o San Antonio Spurs. Inclusive, foi a única vez que isso aconteceu nesta temporada.

Gilgeous-Alexander, aliás, passou com folgas a marca no triunfo sobre o Kings. Afinal, ele foi o cestinha do jogo com 32 pontos. Além disso, teve oito rebotes e cinco assistências e 33 minutos. A equipe atingiu a marca de 60 vitórias na temporada com o resultado positivo. Portanto, tem a melhor campanha da NBA e lidera a Conferência Oeste com folga.

A incrível marca do astro do Thunder, ao superar Kevin Durant, mostra ainda mais a grande temporada que faz na NBA. Atualmente, ele lidera a corrida ao prêmio de MVP da NBA. Na última atualização divulgada pela liga, ele ultrapassou seu principal concorrente Nikola Jokic.

Além disso, Gilgeus-Alexander lidera algumas estatísticas da temporada. Dentre elas, a de pontos por jogo. Ele é o jogador com melhor média no quesito (32.8) e também o com mais acertos totais (2264). Da mesma forma, é quem mais tentou (1497) e acertou (780) arremessos em 2024/25. Em lances livres, também lidera a liga em tentativas (616) e acertos (556) totais.

Em 69 jogos disputados, o canadense soma médias 6.3 assistências, 5.1 rebotes, 1.7 roubo de bola e 52.1% de aproveitamento nos arremessos. Ele fica em quadra por 34.3 minutos por noite.

Por fim, Gilgeous-Alexander atingiu o feito na sua sexta temporada pelo Thunder. Aliás, a melhor dele pela equipe desde que chegou em troca com o Los Angeles Clippers em 2019. Por outro lado, Kevin Durant passou nove anos em Oklahoma, antes de ser negociado com o Golden State Warriors em 2016. Atualmente, ele atua pelo Phoenix Suns.

Elogiado

A ótima temporada pelo Thunder rende vários elogios ao astro. No início do mês, Brian Windhorst, da ESPN, cravou que ele é o MVP da NBA “com sobras”.

“A importância de Shai para Oklahoma City é subestimada ao redor da liga. Vejo várias pessoas dizerem que há uma concorrência para MVP da temporada, mas não acho que seja assim. Creio que ele é o merecedor e com sobras. Para mim, Shai está na liderança dessa corrida por muito. Por muito”, opinou o repórter.

Outro analista da ESPN que comentou sobre a temporada do armador foi Kendrick Perkins. O ex-jogador, da mesma forma, declarou seu voto de MVP para ele.

“Se você fala do Shai, você está falando do cara que está em vias de se juntar ao Michael Jordan com mais temporadas seguidas de 30 pontos por jogo e pelo menos 50% de aproveitamento nos arremessos. E já está chato esse lance de ficarem falando de arbitragem quando não conseguem parar o Shai. Não conseguem!. Além disso, esse cara é o líder do melhor time do Oeste pelo segundo ano seguido. É elite nos dois lados. Enfim, esse cara é o MVP da NBA”, disse.

