NBA: Shai Gilgeous-Alexander volta ao topo da corrida para MVP

O armador Shai Gilgeous-Alexander está de volta ao topo da corrida para MVP da NBA. Nesta sexta-feira (21), o astro do Oklahoma City Thunder desbancou Nikola Jokic, do Denver Nuggets, que liderou a última edição do ranking. A cada semana, eles mostram um nível elevado em relação aos concorrentes. Ou seja, a disputa ao prêmio se restringe à dupla.

O canadense, aliás, se aproveitou da ausência do sérvio nas duas partidas que o Nuggets disputou nesta semana. Além disso, o craque do Thunder vem de grandes atuações. Nas vitórias sobre Detroit Pistons e Milwaukee Bucks, Gilgeous-Alexander totalizou 79 pontos, 14 assistências, três roubos de bola e dois tocos.

Até o momento, o desempenho de ambos é espetacular. Shai possui médias de 33 pontos, cinco rebotes, 6,2 assistências, 1,8 roubo de bola e um toco, em 66 jogos. Cestinha da NBA, em 2024/25, o armador também se destaca na defesa. O canadense, inclusive, é o único atleta a figurar entre os cinco melhores em termos de eficiências defensiva e ofensiva. Ou seja, é decisivo nos dois lados da quadra. Assim, ele lidera o Thunder à melhor campanha da liga.

Jokic, por sua vez, tem números históricos. Em 62 jogos, o craque do Nuggets fez 29,1 pontos, 12,8 rebotes e 10,3 assistências. Portanto, pode ser apenas o terceiro na história a fechar uma campanha com médias de triplo-duplo. Os outros foram Russell Westbrook e Oscar Robertson. Atual MVP da NBA, o sérvio, aliás, briga pelo quarto prêmio da carreira.

Nesta semana, o analista de NBA da ESPN, Kendrick Perkins, declarou o seu voto em Shai Gilgeous-Alexander para MVP da temporada. De acordo com o ex-pivô, o que mais chama a atenção é a eficiência do canadense nos dois lados da quadra.

“Se você fala do Shai, você está falando do cara que está em vias de se juntar ao Michael Jordan. No caso, jogadores com mais temporadas seguidas de 30 pontos por jogo e pelo menos 50% de aproveitamento nos arremessos. Aliás, Shai está sendo uma estrela dos dois lados da quadra. Esqueça o fato que ele é top 5 em roubos de bola. Tipo, notem como ele luta na defesa. Além disso, esse cara é o líder do melhor time do Oeste pelo segundo ano seguido. É elite nos dois lados. Enfim, esse cara é o MVP da NBA”, disse Perkins.

Mudanças no ranking

Além da volta de Shai Gilgeous-Alexander ao topo da Corrida para MVP da NBA, houve apenas uma mudança em relação ao ranking da semana passada. Cade Cunningham, que lidera o Detroit Pistons a uma campanha surpreeendente, subiu do nono para o sétimo lugar. O armador, aliás, trocou de posição com Evan Mobley, do Cleveland Cavaliers.

Mesmo sem atuar na semana, o veterano LeBron James, do Los Angeles Lakers, segue na oitava posição do ranking. Outro lesionado, Jalen Brunson, do New York Knicks, se manteve no décimo lugar.

A Corrida para MVP da NBA está entrando na fase decisiva. Afinal, a temporada regular se encerra em menos de um mês.

Confira a última atualização do ranking da Corrida para MVP da NBA:

1. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

2. Nikola Jokic (Denver Nuggets)

3. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

4. Jayson Tatum (Boston Celtics)

5. Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

6. Stephen Curry (Golden State Warriors)

7. Cade Cunningham (Detroit Pistons)

8. LeBron James (Los Angeles Lakers

9. Evan Mobley (Cleveland Cavaliers)

10. Jalen Brunson (New York Knicks)

