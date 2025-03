NBA: Segundo analista, Lakers precisa evitar Thunder nos playoffs

Há a possibilidade de Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers se enfrentarem nos playoffs da NBA de 2024/25. O time de Shai Gilgeous-Alexander foi o mais forte do Oeste por alguma margem ao longo de toda a campanha. Enquanto isso, a franquia da Califórnia cresceu desde que obteve Luka Doncic na grande troca com o Dallas Mavericks.

Para o analista Jay Williams, da ESPN, Los Angeles precisa fugir do líder do Oeste o máximo que puder. Ou seja, até as finais da Conferência Oeste. Mas ele também relembra de um outro velho algoz do Lakers ao longo dos últimos anos. O analista comentou sobre o time priorizar sua posição na classificação ou um confronto mais favorável.

“Honestamente, em uma conferência tão equilibrada, é difícil controlar seu próprio destino a esse nível. Afinal, ainda faltam 14 jogos. Porém, se sou o Lakers ou qualquer outro time do Oeste, eu fujo da chave do Thunder nos playoffs da NBA. É óbvio que não há como fazer isso nas finais de conferência caso eles avancem. Mas, até lá, o melhor é evitar. E no caso de Los Angeles, também não deve querer enfrentar o Denver Nuggets tão cedo”, alertou Williams.

A campanha de Oklahoma, de fato, é muito forte. Atualmente, são 57 triunfos em 69 partidas. Isso leva a uma vantagem incrível de 12.5 jogos em relação ao vice-líder Houston Rockets. O Lakers, aliás, está logo atrás junto com Denver, ambos com 13.5 jogos de desvantagem em relação ao líder.

As equipes se enfrentaram apenas uma vez nesse ano, com vitória de Oklahoma por 101 a 93. Os dois times terão dois duelos ainda em 2024/25, mas já nos últimos dias da temporada regular. Os jogos acontecerão nos dias 6 e 8 de abril.

O Nuggets é sempre tido como candidato ao título nos últimos anos. Além disso, se tornou um grande algoz do Lakers. Nas últimas duas campanhas, a temporada de Los Angeles parou no rival. Isso porque o time angelino foi superado por 4 a 0 nas finais de conferência de 2022/23 e por 4 a 1 na primeira rodada de 2023/24.

Na fase regular de 2024/25, no entanto, a coisa foi mais equilibrada. Cada um dos times venceu dois dos quatro duelos. Vale citar, aliás, que três desses quatro confrontos foram após a troca por Doncic, que foi um fator novo para Los Angeles. Neste recorte, o Lakers venceu dois jogos, sendo o último com o Nuggets desfalcado de Nikola Jokic.

Além de Oklahoma, Los Angeles e Denver, times como Houston Rockets e Memphis Grizzlies também disputam posição no topo do Oeste. Aliás, a melhor campanha além do Thunder.

