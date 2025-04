Fora dos playoffs, Suns demite técnico Mike Budenholzer

Após ficar fora dos playoffs, o Phoenix Suns anunciou a demissão do técnico Mike Budenholzer. A informação foi confimada por Shams Charania, da ESPN, nesta segunda-feira (14). O treinador campeão da NBA em 2021 deixa a franquia após apenas uma temporada sob comando do time.

“Competir no mais alto nível continua sendo o nosso objetivo. Mas fracassamos em atender aos objetivos neste ano. Nossos fãs merecem mais. Mudanças são necessárias”, disse o Suns em comunicado.

Budenholzer liderou o Suns a um ano marcado por decepções. Apesar de ter a maior folha salarial da NBA à disposição, o técnico terminou com 36 vitórias e 46 derrotas. Assim, deixou o time na 11ª posição do Oeste e fora do playoffs.

A campanha sem playoffs ficou muito aquém do esperado quando o Suns contratou Mike Budenholzer. Após deixar o Milwaukee Bucks no ano passado, ele assinou com Phoenix por US$50 milhões e cinco anos. Com um currículo vencedor, a expectativa era que ele pudesse liderar o trio com Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal.

O início de fase regular, aliás, até foi de sucesso. O time de Phoenix, afinal, venceu oito dos nove primeiros jogos de 2024/25. Porém, as seguidas lesões no elenco e a falta de conexão entre Budenholzer e time resultaram no fracasso do Suns, de acordo com Charania.

“Segundo fontes, Budenholzer enfrentou dificuldades para se conectar ao vestiário e não conseguiu extrair o melhor do Suns. Assim, o elenco parecia não responder ao comando do técnico. Ainda de acordo com essas fontes, o problema começou com Devin Booker e se estendeu ao resto do elenco”, explicou o jornalista.

Então, ao demitir o técnico, o Suns chega a terceira mudança de comando nos últimos três anos. Apesar dos altos investimentos, o time tem enfrentado problemas para se manter competitivo e brigar entre os favoritos do Oeste.

Portanto, a demissão de Budenholzer deve ser a primeira de muitas mudanças do Suns nos próximos meses. De acordo com Charania, por fim, o time ainda deve ouvir propostas do Durant e discutir o futuro de Beal.

“Diversas equipes já estão de olho em Durant. Apesar dos problemas coletivos, ele fez mais uma temporada brilhante. A expectativa é que o Suns trabalhe em conjunto com o próprio jogador e seu sócio de negócios na busca por um novo destino para o astro. Beal, enquanto isso, ainda tem dois anos e US$111 milhões em contrato”, finalizou o insider.

