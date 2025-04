Com marca histórica de Stephen Curry, Warriors vence Rockets

O Golden State Warriors contou com o brilho de Stephen Curry para vencer o Houston Rockets, fora de casa, por 95 a 85. No primeiro jogo da série, uma verdadeira batalha das defesas e também de estilos de jogo, com a equipe de San Francisco abrindo grande vantagem, mas sofrendo com uma reação texana que deixou o jogo quente no último quarto. Ainda assim, o time visitante fechou o duelo e abriu 1 a 0.

Um duelo para relembrar algumas batalhas dos anos 2000, com dois times abaixo dos 100 pontos e baixo ritmo ofensivo geral. Mas as estrelas mais experientes de Golden State fizeram valer toda a sua história. Foram 56 pontos para Stephen Curry e Jimmy Butler somados, o que inclui seis bolas de três em 11 tentativas contra a jovem, física e dominante defesa rival.

Além disso, foi a própria defesa de Golden State quem brilhou, limitando o ataque de Houston de forma decisiva, sobretudo no primeiro tempo. O Rockets teve grande dificuldade em finalizações e também nas bolas triplas, enquanto o Warriors contava com um Stephen Curry acertando algumas bolas impossíveis.

Publicidade

E teve recorde para Curry, que se tornou o 11° jogador a chegar aos quatro mil pontos na carreira em jogos de playoffs. Ele está próximo do top-10, mas ainda abaixo de Tony Parker, seu próximo alvo.

No último quarto, algumas jogadas decisivas de Moses Moody e Brandin Podziemski também ajudaram a resolver o duelo. Todos os sete pontos do ala vieram no quarto final. Enquanto isso, o armador marcou só três pontos, mas foi certeiro com quatro assistências e algumas grandes jogadas na defesa. Além disso, ele fez uma linda finalização pegando um rebote ofensivo contra Alperen Sengun e Jabari Smith.

Publicidade

Leia mais!

Pelo lado de Houston, um grande jogo de Sengun, que anotou 26 pontos e nove rebotes. Mas se ele não sentiu tanto seu primeiro jogo nos playoffs, aproveitando sua vantagem de altura, o resto do elenco pouco contribuiu. Nenhum outro jogador fez mais do que 11 pontos. Isso inclui Fred VanVleet, Jalen Green e Amen Thompson combinando para 25 pontos 43 arremessos. Acima de tudo, muito ruim.

O próximo jogo entre as equipes será na quarta-feira (23) com um Houston tentando evitar um 2 a 0 e levar ao menos um empate para os dois jogos de San Francisco. O duelo será às 22:30.

Curry é carrasco em Houston mais uma vez

Que noite de Stephen Curry em Warriors x Rockets. O armador anotou 31 pontos e acertou cinco bolas de três, chegando ao recorde já citado de 4.000 pontos nos playoffs. Mas além de números, quem assistiu ao jogo entendeu o quão terrível é enfrentar o camisa 30 em uma série como essa. Arremessos após o drible, logo após receber a bola, na cara de Jalen Green de maneira insana. O retorno a pós-temporada foi ao melhor estilo Curry: Um show.

Publicidade

Butler e o clássico controle

O jogo era equilibrado no primeiro tempo. Aliás, foi Houston quem começou melhor e detinha a liderança geral. Isso até que Jimmy Butler tomasse o jogo de assalto a partir do segundo quarto. O ala fez só sete pontos, mas conseguiu três roubos de bola dos mais variados tipos, gerou transição, deu passes decisivos, fez bola até sobre Amen Thompson. O “playoff Jimmy” esteve presente no Texas.

A defesa que venceu o jogo

Golden State aceitou a diferença de altura em relação a Houston, sofreu com ela, mas também tirou seus proveitos. A equipe fez bom trabalho em defesa por zona, sobretudo no primeiro tempo, e seu sistema de trocas travou o ataque de Houston. Mesmo que não tivesse um defensor ideal de Alperen Sengun, o Warriors o deixou sozinho enquanto fechava suas opções. Além dele, parece que nenhum outro teve algum arremesso fácil em grande parte do jogo.

Publicidade

Frieza para fechar

O jogo esteve muito menos apertado do que foi no fim em alguns momentos. O Warriors, por exemplo, chegou a liderar por 23 pontos já no meio do terceiro quarto. Mas uma sequência de Houston em ambos os lados da bola realmente deixou o jogo mais quente. Ainda assim, os minutos finais foram de uma execução muito boa dos visitantes, seja com jogadas construídas, seja com um esforço a mais, seja com defesa. Um time, sobretudo, mais cascudo.

Sengun se salva em Houston

Bom, é muito difícil vencer um jogo de playoffs da NBA atual quando se tem 34 pontos em todo o primeiro tempo, cerca de 20% de eficiência nas bolas de três e menos de 60% nos lances-livres. Em meio a todo o caos que se uniu no ataque texano desse domingo, Alperen Sengun foi o único que conseguiu algum sucesso por Houston. Com 26 pontos, ele apenas se impôs sobre qualquer defensor ao longo da noite. Mas faltou muito do resto.

Publicidade

Green e Amen sentem playoffs

Se tem dois nomes que personificam o jogo abaixo de Houston, esses são Jalen Green e Amen Thompson. Green, o cestinha mais talentoso do elenco, anotou apenas sete pontos em 15 arremessos. Foi constrangedor de assistir em alguns momentos. Thompson, do mesmo modo, pareceu sentir um pouquinho. A tomada de decisão não foi boa e ele não conseguiu diminuir o ritmo de Curry após o primeiro quarto em nenhum momento.

VanVleet também falha

Muito do sucesso do Rockets a partir de agora vai depender do quão eficiente será Fred VanVleet. Bom, em um primeiro momento as notícias não são tão boas. O armador fez apenas dez pontos em 19 arremessos. Isso inclui a conversão de apenas dois em 15 tentativas depois do primeiro período. O cérebro do time esteve afobado em muitos momentos, apesar de ter sido um criador honesto ao longo do duelo.

Publicidade

Rockets domina batalha de posse, mas é insuficiente

Lembra que falamos da batalha de estilos? Em determinado momento, o Rockets tinha Alperen Sengun e Steven Adams (mudou o jogo no quarto final), enquanto o Warriors de Stephen Curry jogava com quatro armador. Isso fez Houston vencer a batalha de rebotes ofensivos por incríveis 22 a 6. A equipe deu 11 arremessos a mais no duelo, além de cobrar seis lances-livres a mais. Porém, nem isso foi suficiente.

(1) Golden State Warriors 95 x 85 Houston Rockets (0)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 31 6 3 1 0 Jimmy Butler 25 7 6 5 0 Brandin Podziemski 14 8 5 2 0 Gary Payton 7 3 1 2 0 Moses Moody 7 2 1 0 0

Três pontos: 12-32; Curry: 5-9

Publicidade

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 26 9 1 3 0 Jabari Smith Jr. 11 6 0 1 1 Dillon Brooks 11 3 2 1 0 Fred VanVleet 10 1 7 1 0 Steven Adams 6 12 1 0 0

Três pontos: 6-29; Brooks: 2-5

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA