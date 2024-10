Confira como foram os calouros na pré-temporada da NBA

Pronto. Quase todos os times já fizeram suas estreias na pré-temporada da NBA e deu para ver alguns dos melhores calouros em ação. Então, listamos hoje as melhores performances entre os novatos após os primeiros jogos. Vamos começar de acordo com a posição dos atletas no último Draft.

1. Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Primeira escolha de Draft, Zaccharie Risacher estreou com a “mão afiada”. Na vitória do Atlanta Hawks sobre o Indiana Pacers, o francês somou 18 pontos, três rebotes e duas assistências. Até aí, normal. Mas um dos calouros mais intrigantes da pré-temporada da NBA acertou nada menos que sete dos nove arremessos, sendo três em quatro do perímetro. Ou seja, vamos acompanhar ainda mais nos próximos jogos.

2. Alex Sarr (Washington Wizards)

Se teve alguém que sofreu muitas críticas na Summer League, foi Alex Sarr. Mas no início da pré-temporada da NBA, Sarr foi muito bem. Justamente no quesito. Ele converteu seis das oito tentativas, enquanto produziu 15 pontos e quatro assistências em 22 minutos. O Wizards perdeu por larga diferença para o Toronto Raptors, mas ninguém espera que Washington vença muitos jogos em 2024/25. Então, tudo certo.

3. Reed Sheppard (Houston Rockets)

É fato que Sheppard esteja entre os principais calouros na luta pelo prêmio individual, mas o armador do Rockets não foi bem ofensivamente na estreia pela pré-temporada da NBA. Ele acertou somente dois dos sete arremessos, mas acabou contribuindo em vários setores na derrota para o Utah Jazz. O jovem anotou quatro pontos, enquanto somou três rebotes, três assistências e dois tocos em 20 minutos.

4. Stephon Castle (San Antonio Spurs)

Embora todo mundo saiba que Castle será a terceira opção entre os armadores do Spurs, o novato vem ganhando muitos elogios na franquia. De qualquer forma, contra o Oklahoma City Thunder, ele fez cinco pontos, três assistências e dois rebotes em 19 minutos.

5. Ron Holland (Detroit Pistons)

Poucos calouros fizeram mais de um jogo na atual pré-temporada da NBA. Ron Holland foi um deles. Na vitória sobre o Milwaukee Bucks, Holland saiu do banco para fazer dez pontos, seis rebotes e cinco assistências em 26 minutos. Então, nessa segunda-feira, ele encarou o Phoenix Suns e teve desempenho similar em alguns quesitos: dez pontos, quatro assistências e três rebotes. Mas uma coisa ele ainda não fez: cestas de três. Já são seis tentativas e nenhum acerto, algo mais ou menos previsto.

6. Tidjane Salaun (Charlotte Hornets)

Salaum também fez dois jogos. O primeiro, contra o New York Knicks, ele fez 11 pontos em oito arremessos (três em cinco do perímetro) e pegou um rebote em 22 minutos. Depois, diante do Miami Heat, uma apresentação ainda melhor: 15 pontos, oito rebotes, três assistências e quatro acertos em sete tentativas do perímetro. Olho nele.

7. Donovan Clingam (Portland Trail Blazers)

O Blazers ainda não fez sua estreia na pré-temporada da NBA. Será na sexta-feira, diante do Los Angeles Clippers.

8. Rob Dillingham (Minnesota Timberwolves)

Por enquanto, uma das melhores performances entre os calouros na pré-temporada da NBA. Contra o Los Angeles Lakers, o armador somou 21 pontos, quatro assistências e acertou três das seis tentativas de três em 25 minutos.

9. Zach Edey (Memphis Grizzlies)

Um dos candidatos ao prêmio de melhor novato, Edey foi bem nos 18 minutos em que esteve em quadra diante do Dallas Mavericks. O pivô produziu seis pontos e sete rebotes, além de um bloqueio e um roubo de bola. Fez cinco faltas, entretanto.

10. Cody Williams (Utah Jazz)

Irmão do ala do Oklahoma City Thunder, Williams já fez dois jogos na pré-temporada. Primeiro, contra o New Zealand Breakers, ele somou seis pontos, quatro rebotes e três assistências em 29 minutos. Depois, diante do Houston Rockets, não foi tão bem. Em 27 minutos, o jovem produziu três pontos, um rebote e uma assistência.

11. Matas Buzelis (Chicago Bulls)

Em 21 minutos contra o Cleveland Cavaliers, Buzelis produziu 12 pontos, cinco rebotes, três assistências, além de um bloqueio e um roubo de bola. Não duvide se ele ganhar a titularidade ao longo da temporada.

12. Nikola Topic (Oklahoma City Thunder)

O armador, de 19 anos, está lesionado e não vai atuar em 2024/25.

13. Devin Carter (Sacramento Kings)

Assim como Clingan, Carter ainda não fez sua estreia na pré-temporada da NBA. O Kings estreia nesta quarta-feira, diante do Golden State Warriors.

14. Carlton Carrington (Washington Wizards)

Bub Carrington atuou por 18 minutos na derrota para o Toronto Raptors. Não foi bem: sete pontos, mas acertou apenas um dos oito arremessos. Converteu cinco dos sete lances livres e cometeu três erros de ataque.

15. Kel’el Ware (Miami Heat)

Destaque do Heat desde os jogos na Summer League, Ware foi muito bem na primeira partida da pré-temporada. Foram 13 pontos, cinco rebotes, quatro bloqueios e dois roubos de bola em 17 minutos.

16. Jared McCain (Philadelphia 76ers)

Contra o New Zealand Breakers, McCain até foi o cestinha do Sixers, com 15 pontos. Mas precisou de 14 arremessos para isso. Nem tudo foi ruim, entretanto. Pegou sete rebotes, três assistências, enquanto acertou quatro das nove tentativas de três.

17. Dalton Knecht (Los Angeles Lakers)

Knecht somou 16 pontos e três rebotes diante do Minnesota Timberwolves, sendo um dos destaques da equipe de Los Angeles. Depois, contra o Phoenix Suns, fez sete pontos, um roubo de bola e um bloqueio. A parte ruim, entretanto, é que ele converteu três das 14 tentativas do perímetro.

18. Tristan Da Silva (Orlando Magic)

O “quase brasileiro” atuou por 13 minutos contra o New Orleans Pelicans. Fez três pontos e pegou dois rebotes.

19. Ja’Kobe Walter (Toronto Raptors)

Com lesão no ombro direito, Walter ainda não estreou na pré-temporada da NBA.

20. Jaylon Tyson (Cleveland Cavaliers)

Tyson fez sua primeira partida diante do Chicago Bulls na noite de segunda-feira. Em 12 minutos, ele fez oito rebotes e sete rebotes, enquanto acertou dois dos seis arremessos.

Outros calouros da NBA

Ayay Mitchell: escolha de segunda rodada, o jogador do Oklahoma City Thunder anotou 19 pontos em 24 minutos contra o San Antonio Spurs.

Yves Missi: jogador do New Orleans Pelicans, Missi somou cinco pontos, cinco rebotes, dois roubos de bola e cinco faltas em 16 minutos.

Ryan Dunn: atleta do Phoenix Suns, Dunn tem 9.5 pontos, 3.5 rebotes e acertou cinco das 11 tentativas de três (45.4% de aproveitamento) em dois jogos.

Oso Ighodaro: outro jogador do Suns, Ighodaro tem sido um dos destaques, mesmo em pouco tempo de quadra. São 9.0 pontos, 5.5 rebotes, 4.5 assistências e 1.5 bloqueio em cerca de 24 minutos.

