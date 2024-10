LaMelo Ball domina e Hornets vence Heat

LaMelo Ball segue em grande forma no começo da pré-temporada da NBA e ajudou o Charlotte Hornets a vencer o Miami Heat por 111 a 108, nesta terça-feira (8). Além disso, a equipe contou com um ótimo desempenho do calouro Tidjane Salaun. A sexta escolha do Draft também foi fundamental para uma virada do seu time no terceiro quarto.

Como é marca registrada da pré-temporada, os titulares das equipes não jogaram até o final. O grupo de Charlotte, com LaMelo Ball, Brandon Miller, Miles Bridges e Nick Richards, ficou em quadra até o meio do terceiro período. Josh Green, no entanto, só jogou nos primeiros seis minutos. Então, o calouro Salaun ganhou oportunidade e jogou com o grupo de titulares nos minutos após o intervalo.

O time de Miami, ainda assim, ficou menos tempo em quadra. Afinal, o grupo formado por Terry Rozier, Alec Burks, Jimmy Butler, Nikola Jovic e Bam Adebayo só jogou os 24 primeiros minutos.

As duas equipes, aliás, também tiveram desfalques importantes. Charlotte não teve Mark Williams, Grant Williams e Cody Martin, enquanto Miami não contou com Tyler Herro, Jaime Jaquez e Josh Richardson. Ainda assim, o jogo foi bem animado no Spectrum Center, com a vitória do Hornets sobre o Heat e grande desempenho de LaMelo Ball.

O jogo

Enquanto os titulares estiveram jogando, um duelo de muitas alternâncias de liderança e equilíbrio. Mas com Miami ligeiramente a frente quase sempre. A vantagem da franquia chegou a ser de nove pontos ainda no primeiro quarto, porém, terminou em apenas quatro no intervalo. Charlotte voltou com os titulares e fez uma rápida sequência para tomar o controle do placar.

Até o meio do terceiro quarto, nada foi melhor do que LaMelo Ball em quadra no Hornets x Heat. Criativo nos passes, quente no perímetro com seis bolas de três, ele seguiu em boa forma depois da boa estreia contra o New York Knicks. A equipe, afinal, superou Miami por 19 pontos com ele em quadra no jogo.

Daí em diante, protagonismo sobretudo, para os novatos. De um lado, Tidjane Salaun, que marcou dez pontos seguidos para sua equipe no terceiro quarto. Aliás, isso incluiu três bolas triplas. Por outro lado, Kel’el Ware também marcou sete pontos seguidos pelo Heat, mantendo a equipe viva na partida para o último quarto.

Então, ambos lideraram seus times em um último quarto caótico, como mandam os amistosos de preparação com jogadores secundários. Em um final super apertado, uma grande sequência encerrou a disputa. Josh Christopher conseguiu um grande roubo de bola há 26 segundos do fim, mas levou um grande toco do pivô Moussa Diabate.

Porém, o que praticamente era o herói da vitória, poderia ter se transformado em vilão, errando um dos dois lances livres decisivos. Mas Ware não converteu o arremesso que forçaria a prorrogação no lance seguinte. Em suma, o jogo acabou e Charlotte superou seu rival de divisão.

Por fim, ambos voltam a jogar na próxima quinta-feira (10). Miami recebe o Atlanta Hawks, enquanto Charlotte visita o Memphis Grizzlies.

(0-1) Miami Heat 108 x 111 Charlotte Hornets (1-1)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Kel’el Ware 13 5 1 2 4 Bam Adebayo 13 6 0 1 0 Jimmy Butler 11 3 2 1 1 Pelle Larsson 10 0 2 1 0 Nikola Jovic 9 2 3 1 0

Três pontos: 15-40; Larsson: 2-2

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 24 6 5 1 1 Tidjane Salaun 15 8 3 1 0 Tre Mann 14 2 4 1 0 Miles Bridges 14 9 1 0 0 Seth Curry 9 2 1 0 0

Três pontos: 14-51; Ball: 6-12

Leia mais!

(1-0) Chicago Bulls 116 x 112 Cleveland Cavaliers (0-1)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 21 3 3 0 0 Nikola Vucevic 12 10 3 0 0 Matas Buzelis 12 5 3 1 1 Jalen Smith 11 10 0 0 1 Josh Giddey 11 7 3 1 2

Três pontos: 8-40; White: 3-7

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Evan Mobley 19 6 1 0 3 Darius Garland 13 1 5 0 0 Donovan Mitchell 12 2 4 2 0 Caris LeVert 11 6 4 1 0 Jaylon Tyson 8 7 0 0 0

Três pontos: 10-48; Garland: 3-6

(2-0) Phoenix Suns 105 x 97 Detroit Pistons (1-1)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 21 3 2 1 0 Bradley Beal 12 6 3 3 0 Royce O’Neale 11 1 0 1 1 Ryan Dunn 10 4 1 1 2 Devin Booker 10 1 3 0 1

Três pontos: 16-46; Durant: 4-6

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Duren 17 5 1 0 0 Jaden Ivey 16 4 5 1 0 Ron Holland II 10 3 4 0 0 Isaiah Stewart 9 5 0 0 0 Cade Cunningham 3 2 8 0 1

Três pontos: 10-33; Fontecchio: 2-5

(0-1) Indiana Pacers 130 x 131 Atlanta Hawks (1-0)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 15 3 4 1 0 Quenton Jackson 13 4 4 0 1 Cole Swider 12 6 2 0 0 Obi Toppin 11 4 0 3 1 Andrew Nembhard 10 3 3 0 0

Três pontos: 13-39; Siakam: 3-4

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Johnson 19 10 0 3 0 Zaccharie Risacher 18 3 2 0 0 Trae Young 17 0 6 0 0 Dyson Daniels 14 1 3 2 0 Clint Capela 11 9 1 0 0

Três pontos: 15-39; Risacher: 3-4

(0-1) Brooklyn Nets 106 x 115 Los Angeles Clippers (1-1)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Keon Johnson 14 6 4 0 0 Cam Thomas 12 1 2 1 0 Jaylen Martin 11 4 1 0 0 Dennis Schroder 10 3 5 2 0 Ziaire Williams 10 2 2 3 1

Três pontos: 11-37; Thomas: 2-4

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 14 4 2 0 0 Kai Jones 13 5 0 0 1 Jordan Miller 13 2 2 1 1 Alondes Williams 10 6 7 1 0 Terance Mann 10 3 1 1 0

Três pontos: 12-30; Powell: 2-3

