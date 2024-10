Com Mãozinha Pereira, Grizzlies vence Mavericks

Com Mãozinha Pereira em quadra, o Memphis Grizzlies venceu o Dallas Mavericks pela pré-temporada da NBA. O brasileiro entrou somente no último quarto, mas contribuiu na defesa e pegou sete rebotes. O destaque, por sua vez, ficou com Brandon Clarke, que marcou 17 pontos, quatro assistências e um toco, na vitória por 121 a 116.

O duelo marcou também o retorno de Ja Morant à NBA. Na temporada passada, o astro do Grizzlies desfalcou o time por uma grande lesão no ombro. O Mavericks, por outro lado, não contou com Luka Doncic, Kyrie Irving e nem com o recém-contratado Klay Thompson.

O Grizzlies, enquanto isso, começou o duelo contra o Mavericks com o time completo. Desse modo, Ja Morant marcou os primeiros dois pontos e a disparidade entre os times fez Memphis abrir 21 a 10 nos sete minutos iniciais do primeiro quarto. Contudo, no tempo restante do período, o Mavs reagiu e o placar encerrou em 32 a 29.

O equilíbrio da reta final do primeiro quarto seguiu durante o segundo. Desse modo, os times começaram a trocar as lideranças durante a maior parte do quarto. O destaque ficou principalmente para Dereck Lively II, que marcou sete pontos, e manteve o Mavs contra os titulares do Grizzlies. No fim, o placar da primeira metade do jogo o placar marcava empate por 60 a 60.

O equilíbrio entre os times forçou o Grizzlies a retornar com seus titulares do intervalo. Desse modo, Ja Morant marcou sete dos 12 primeiros pontos para deixar seu time na liderança. Ainda com o plantel misto, o Mavs passou o terceiro quarto todo atrás e chegou a ficar com uma desvantagem de oito pontos. No último minuto, porém, Jazian Gortman conseguiu dois pontos e a falta e o placar fechou em 93 a 90.

Por fim, nos 12 minutos finais, os titulares sentaram. Desse modo, o brasileiro Mãozinha Pereira entrou pelo Grizzlies e ajudou na vitória contra o Mavericks na pré-temporada da NBA. O quarto final, aliás, ficou equilibrado o tempo todo, mas Jaylen Wells marcou 13 pontos e garantiu o triunfo por 121 a 116.

Mãozinha Pereira, de fato, não pontuou pelo Grizzlies nos oito minutos que ficou em quadra diante do Mavericks. No entanto, ele pegou sete rebotes no pouco tempo que conseguiu contribuir.

Para o Grizzlies, o duelo foi importante para dar tempo de quadra aos inúmeros jogadores que retornam de lesão. O Mavs, por sua vez, aproveitou para testar seus reservas, enquanto descansou os principais nomes do elenco.

(1-0) Memphis Grizzlies 121 x 116 Dallas Mavericks (0-1)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Clarke 17 1 4 1 1 Jake LaRavia 14 6 1 1 0 Ja Morant 13 4 3 1 1 Jaylen Wells 13 2 0 0 0 Mãozinha Pereira 0 7 1 0 0

Três pontos: 15-41; Wells: 3-5

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaden Hardy 21 3 9 3 0 Jazian Gortman 19 3 3 4 0 Olivier-Maxence Prosper 14 4 3 3 0 Dereck Lively II 12 3 2 2 0 Emanuel Miller 11 2 1 0 1

Três pontos: 13-33; Hardy: 6-10

Outros jogos

(0-1) Orlando Magic 104 x 106 New Orleans Pelicans (1-0)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 15 3 2 0 0 Jalen Suggs 11 4 2 1 0 Cole Anthony 11 2 2 1 0 Moritz Wagner 9 4 1 2 0 Anthony Black 9 1 4 1 0

Três pontos: 9-36; Suggs: 3-8

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Hawkins 18 1 2 0 2 Zion Williamson 16 8 3 2 0 Daniel Theis 13 2 1 2 0 Malcolm Hill 11 0 0 0 0 Jamal Cain 8 3 0 0 0

Três pontos: 12-40; CJ McCollum: 3-6

(0-1) New Zealand Breakers 84 x 139 Philadelphia 76ers (1-0)

New Zealand

Jogador PTS REB AST STL BLK Parker Jackson-Cartwright 26 0 2 2 0 Mojave King 15 2 2 0 1 Sam Mennenga 14 3 0 0 0 Freddie Gillespie 7 6 2 2 1 Jonah Bolden 6 3 0 0 1

Três pontos: 4-28; King: 3-7

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 15 1 3 0 0 Guerschon Yabusele 15 1 2 1 0 Jared McCain 15 7 3 0 0 Reggie Jackson 15 0 2 1 0 Ricky Council IV 13 6 1 2 0

Três pontos: 17-37; Maxey: 4-5

