Cuidado com os olhos! Times divulgam quadras especiais para Copa NBA

Os times anunciaram as quadras especiais para a disputa da Copa NBA 2024. Como na temporada passada, os pisos dos ginásios terão designs diferentes em comparação às partidas da campanha regular. O torneio de intertemporada começa em 12 novembro, com New York Knicks contra o Philadelphia 76ers e Golden State Warriors enfrentando o Dallas Mavericks.

As quadras dos times, especialmente projetadas para os Jogos de Grupo e as quartas de final da Copa da NBA, apresentam um visual “padrão”. Diferente dos pisos tradicionais, esses novos designs são totalmente pintados de ponta a ponta. Além disso, a taça do torneio será estampado ao centro e servirá como um lembrete do prêmio final que aguarda o campeão.

Da mesma forma, os logos das equipes aparecem junto com o troféu, ao centro da quadra, e nas linhas de base. Além disso, garrafão também terá um design diferente do tradicional. A NBA, portanto, repete o design das quadras adotados durante a primeira edição da história do torneio de intertemporada.

Projetadas pelo artista Victor Solomon, as cores das quadras, aliás são projetadas para contrastar com os uniformes Nike NBA Statement Edition. Os visitantes, enquanto isso, usarão os uniformes Nike NBA Association Edition.

Vale lembrar que as quadras sofreram muitas críticas na temporada passada. Principalmente, pelo visual de “arder os olhos”. “Meus olhos ardem. Essas cores são horríveis”, escreveu um fã no X. “É cem vezes pior do que qualquer um poderia imaginar”, reclamou outro.

Um dos fãs chegou a comparar com pinturas de quadras no NBA 2K, principal simulador da liga. “Esse visual parece que saiu dos servidores do 2K”, reclamou.

A Copa da NBA começa com a fase de grupos, que acontece entre os dias 12 de novembro e 3 de dezembro. Na sequência, os classificados de cada grupo seguem para a fase eliminatória, com início nas quartas de final, entre 10 e 11 de dezembro, também jogadas nas cidades das equipes. O torneio atingirá seu ápice na T-Mobile Arena em Las Vegas, onde as semifinais acontecerão no dia 13 de dezembro. Por fim, a final acontece também em Las Vegas, no dia 17 de dezembro.

Aliás, atual e primeiro campeão da NBA Cup foi o Los Angeles Lakers. Na edição passada, a equipe, liderada por LeBron James e Anthony Davis, venceu o Indiana Pacers na final.

